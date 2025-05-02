Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250502/kitaj-857220336.html
В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры
В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры
США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T04:56+0300
2025-05-02T04:56+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857220336.jpg?1746150990
ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Тарифная и торговая война были в одностороннем порядке инициированы США, если Штаты хотят вести диалог, они должны продемонстрировать искренность и быть готовыми принять меры для исправления своих ошибочных действий и отменить односторонние повышенные таможенные пошлины", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В минкоммерции Китая отметили, что обратили внимание на то, что США в последнее время непрерывно сливают информацию о корректировке тарифных мер. "Китай хочет подчеркнуть, что при любом возможном диалоге или переговорах, если США не исправят свои ошибочные односторонние тарифные меры, это продемонстрирует, что Штаты совершенно не искренни, и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - добавили в министерстве. Подчеркивается, что с Китаем не сработает тактика, когда США говорят одно, а делают другое, или даже пытаются угрожать и шантажировать под предлогом переговоров. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп
04:56 02.05.2025
 
В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры

Минкоммерции Китая: США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Тарифная и торговая война были в одностороннем порядке инициированы США, если Штаты хотят вести диалог, они должны продемонстрировать искренность и быть готовыми принять меры для исправления своих ошибочных действий и отменить односторонние повышенные таможенные пошлины", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В минкоммерции Китая отметили, что обратили внимание на то, что США в последнее время непрерывно сливают информацию о корректировке тарифных мер.
"Китай хочет подчеркнуть, что при любом возможном диалоге или переговорах, если США не исправят свои ошибочные односторонние тарифные меры, это продемонстрирует, что Штаты совершенно не искренни, и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - добавили в министерстве.
Подчеркивается, что с Китаем не сработает тактика, когда США говорят одно, а делают другое, или даже пытаются угрожать и шантажировать под предлогом переговоров.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала