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В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры

В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры - 02.05.2025, ПРАЙМ

В Китае призвали США отменить односторонние тарифные меры

США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T04:56+0300

2025-05-02T04:56+0300

2025-05-02T04:56+0300

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ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Тарифная и торговая война были в одностороннем порядке инициированы США, если Штаты хотят вести диалог, они должны продемонстрировать искренность и быть готовыми принять меры для исправления своих ошибочных действий и отменить односторонние повышенные таможенные пошлины", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В минкоммерции Китая отметили, что обратили внимание на то, что США в последнее время непрерывно сливают информацию о корректировке тарифных мер. "Китай хочет подчеркнуть, что при любом возможном диалоге или переговорах, если США не исправят свои ошибочные односторонние тарифные меры, это продемонстрирует, что Штаты совершенно не искренни, и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - добавили в министерстве. Подчеркивается, что с Китаем не сработает тактика, когда США говорят одно, а делают другое, или даже пытаются угрожать и шантажировать под предлогом переговоров. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп