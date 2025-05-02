https://1prime.ru/20250502/krym-857222039.html
Крым открыт для иностранных туристов, заявили в МИД
Крым открыт для иностранных туристов, заявили в МИД - 02.05.2025, ПРАЙМ
Крым открыт для иностранных туристов, заявили в МИД
Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T08:50+0300
2025-05-02T08:50+0300
2025-05-02T08:50+0300
туризм
бизнес
крым
симферополь
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77968/45/779684574_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_274b80ddb568f51f0b24febd9f24272a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", - сказал Березовский. По его словам, для России нет недружественных стран, а есть только недружественные правительства. "Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", - сказал Березовский. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://1prime.ru/20250430/turizm-857197904.html
крым
симферополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77968/45/779684574_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_8f4cffdcbad7cc5ceeb0489530715112.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, крым, симферополь, владимир путин, россия
Туризм, Бизнес, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Владимир Путин, РОССИЯ
Крым открыт для иностранных туристов, заявили в МИД
Представитель МИД Березовский: Крым открыт для визита иностранных туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
"Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", - сказал Березовский.
По его словам, для России нет недружественных стран, а есть только недружественные правительства.
"Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", - сказал Березовский.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд