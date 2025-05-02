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Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35% - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35%
Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35% - 02.05.2025, ПРАЙМ
Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35%
Европейские направления на майские праздники переживают период возрождения интереса со стороны россиян: продажи авиабилетов в Италию выросли на 35% в годовом... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T11:45+0300
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франция
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авиабилеты
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европейские направления на майские праздники переживают период возрождения интереса со стороны россиян: продажи авиабилетов в Италию выросли на 35% в годовом выражении, во Францию - на 28%, а в Испанию - на 32%, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Карта путешествий на майские праздники имеет свои отличительные особенности в этом году. Европейские направления переживают возрождение интереса: Италия: +35% покупки авиабилетов, Франция: +28%, Испания: +32%. Это связано со стабилизацией цен после периода колебаний - средняя стоимость перелетов снизилась на 8-12% по сравнению с прошлым сезоном", - говорится в сообщении сервиса. Исследование основано на анализе собственных данных сервиса по продажам билетов на период с 30 апреля по 12 мая текущего и прошлого года. Аналитики также зафиксировали в этом году существенный рост спроса на майские в страны Закавказья. "Бронирования билетов в Грузию увеличились на 25%, причем особенно популярны маршруты в Тбилиси (+28%) и Батуми (+23%). Армения показывает рост на 15%, сохраняя статус одного из самых доступных направлений, цены туда снизились на 3%", - отмечается в исследовании. По данным "Купибилет", продолжают набирать популярность у россиян и экзотические направления: продажи авиабилетов на Мальдивы на период праздников выросли на 40% в годовом выражении, в Таиланд – на 27%, во Вьетнам – на 23%. В целом объем продаж авиабилетов на майские праздники по России и за рубеж, по данным сервиса, увеличился на 15-20% за год. "Безусловным лидером остается Сочи, где средняя стоимость перелета выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. В Стамбул, занявший второе место в рейтинге, продажи выросли на 12% при увеличении среднего чека на 5%", - говорится в исследовании. Помимо традиционных курортов, особой популярностью пользуются направления для активного отдыха. Продажи авиабилетов в Карелию выросли на 18%, а на Байкал - на 22% по сравнению с прошлым годом, что связано с идеальными погодными условиями в мае для такого вида отдыха, добавили в сервисе.
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россия, италия, франция, испания, авиабилеты, путешествия, европа
РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, авиабилеты, путешествия, ЕВРОПА
11:45 02.05.2025
 
Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35%

"Купибилет": продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли в среднем на треть

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Самолет
%Самолет - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европейские направления на майские праздники переживают период возрождения интереса со стороны россиян: продажи авиабилетов в Италию выросли на 35% в годовом выражении, во Францию - на 28%, а в Испанию - на 32%, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Карта путешествий на майские праздники имеет свои отличительные особенности в этом году. Европейские направления переживают возрождение интереса: Италия: +35% покупки авиабилетов, Франция: +28%, Испания: +32%. Это связано со стабилизацией цен после периода колебаний - средняя стоимость перелетов снизилась на 8-12% по сравнению с прошлым сезоном", - говорится в сообщении сервиса.
Исследование основано на анализе собственных данных сервиса по продажам билетов на период с 30 апреля по 12 мая текущего и прошлого года.
Аналитики также зафиксировали в этом году существенный рост спроса на майские в страны Закавказья. "Бронирования билетов в Грузию увеличились на 25%, причем особенно популярны маршруты в Тбилиси (+28%) и Батуми (+23%). Армения показывает рост на 15%, сохраняя статус одного из самых доступных направлений, цены туда снизились на 3%", - отмечается в исследовании.
По данным "Купибилет", продолжают набирать популярность у россиян и экзотические направления: продажи авиабилетов на Мальдивы на период праздников выросли на 40% в годовом выражении, в Таиланд – на 27%, во Вьетнам – на 23%.
В целом объем продаж авиабилетов на майские праздники по России и за рубеж, по данным сервиса, увеличился на 15-20% за год. "Безусловным лидером остается Сочи, где средняя стоимость перелета выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. В Стамбул, занявший второе место в рейтинге, продажи выросли на 12% при увеличении среднего чека на 5%", - говорится в исследовании.
Помимо традиционных курортов, особой популярностью пользуются направления для активного отдыха. Продажи авиабилетов в Карелию выросли на 18%, а на Байкал - на 22% по сравнению с прошлым годом, что связано с идеальными погодными условиями в мае для такого вида отдыха, добавили в сервисе.
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