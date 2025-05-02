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Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35%

Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35% - 02.05.2025, ПРАЙМ

Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35%

Европейские направления на майские праздники переживают период возрождения интереса со стороны россиян: продажи авиабилетов в Италию выросли на 35% в годовом... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T11:45+0300

2025-05-02T11:45+0300

2025-05-02T11:45+0300

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франция

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европейские направления на майские праздники переживают период возрождения интереса со стороны россиян: продажи авиабилетов в Италию выросли на 35% в годовом выражении, во Францию - на 28%, а в Испанию - на 32%, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Карта путешествий на майские праздники имеет свои отличительные особенности в этом году. Европейские направления переживают возрождение интереса: Италия: +35% покупки авиабилетов, Франция: +28%, Испания: +32%. Это связано со стабилизацией цен после периода колебаний - средняя стоимость перелетов снизилась на 8-12% по сравнению с прошлым сезоном", - говорится в сообщении сервиса. Исследование основано на анализе собственных данных сервиса по продажам билетов на период с 30 апреля по 12 мая текущего и прошлого года. Аналитики также зафиксировали в этом году существенный рост спроса на майские в страны Закавказья. "Бронирования билетов в Грузию увеличились на 25%, причем особенно популярны маршруты в Тбилиси (+28%) и Батуми (+23%). Армения показывает рост на 15%, сохраняя статус одного из самых доступных направлений, цены туда снизились на 3%", - отмечается в исследовании. По данным "Купибилет", продолжают набирать популярность у россиян и экзотические направления: продажи авиабилетов на Мальдивы на период праздников выросли на 40% в годовом выражении, в Таиланд – на 27%, во Вьетнам – на 23%. В целом объем продаж авиабилетов на майские праздники по России и за рубеж, по данным сервиса, увеличился на 15-20% за год. "Безусловным лидером остается Сочи, где средняя стоимость перелета выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. В Стамбул, занявший второе место в рейтинге, продажи выросли на 12% при увеличении среднего чека на 5%", - говорится в исследовании. Помимо традиционных курортов, особой популярностью пользуются направления для активного отдыха. Продажи авиабилетов в Карелию выросли на 18%, а на Байкал - на 22% по сравнению с прошлым годом, что связано с идеальными погодными условиями в мае для такого вида отдыха, добавили в сервисе.

https://1prime.ru/20250502/krym-857222039.html

италия

франция

испания

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россия, италия, франция, испания, авиабилеты, путешествия, европа