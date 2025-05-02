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Маск рассказал, куда американские госслужащие тратили бюджетные деньги

Маск рассказал, куда американские госслужащие тратили бюджетные деньги - 02.05.2025, ПРАЙМ

Маск рассказал, куда американские госслужащие тратили бюджетные деньги

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск обвинил американских чиновников в растрате бюджетных средств на аренду дорогих отелей и... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T12:55+0300

2025-05-02T12:55+0300

2025-05-02T12:55+0300

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финансы

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илон маск

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск обвинил американских чиновников в растрате бюджетных средств на аренду дорогих отелей и стадионов для проведения вечеринок.В эфире телеканала Fox News Маск заявил, что госслужащие фактически устраивали вечеринки за счет налогоплательщиков."Как правило, сначала обман происходит в малых масштабах и они пытаются это скрывать, но затем год за годом, если их обман никто не останавливает, они наглеют и с каждым годом крадут все больше, и вот они уже буквально арендуют стадионы (для вечеринок - ред.)", - заявил глава ведомства.В свою очередь, один из сотрудников DOGE сообщил о введении нового правила, обязывающего госслужащих предоставлять чеки перед получением бюджетных средств. По его словам, это нововведение полностью прекратило практику нецелевого использования средств. Другой представитель департамента рассказал о выдаче Управлением по делам малого бизнеса США ссуд людям старше 120 лет, в то время как, по словам Маска, самому пожилому гражданину США 114 лет. Кроме того, ссуды выдавались детям младше 11 лет и даже еще не родившимся людям, один из которых, по данным Маска, якобы должен родиться в 2165 году.Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

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сша, финансы, дональд трамп, илон маск