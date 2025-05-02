https://1prime.ru/20250502/matkapital-857224014.html

Эксперт рассказала, для чего россияне могут использовать маткапитал

Эксперт рассказала, для чего россияне могут использовать маткапитал - 02.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, для чего россияне могут использовать маткапитал

Россияне могут использовать маткапитал на строго определенные цели, прежде всего для улучшения жилищных условий, а идея распространить его на программу... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T10:45+0300

2025-05-02T10:45+0300

2025-05-02T10:45+0300

россия

материнский капитал

общество

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россияне могут использовать маткапитал на строго определенные цели, прежде всего для улучшения жилищных условий, а идея распространить его на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни и ИИС-3, открытые на детей, логична и своевременна, заявила РИА Новости основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук. С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличился на 9,5%: на первого ребенка он теперь составляет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей (если не получали на первого) - 912 тысяч рублей, на второго ребенка (если получали на первого) - 221,9 тысячи рублей. "Наиболее востребованное направление - улучшение жилищных условий. Чаще всего маткапитал используют для покупки квартиры или дома, строительства или реконструкции жилья, а также для оплаты первоначального взноса или погашения ипотеки. Судя по статистике, около 70% семей выбирают именно этот вариант", - отметила Мемрук. "Второе по популярности направление - образование детей. Материнский капитал разрешено использовать для оплаты обучения в детском саду, школе, колледже или вузе, а также для оплаты проживания ребенка в общежитии. При этом важно, чтобы образовательное учреждение находилось на территории России, а возраст ребенка не превышал 25 лет", - добавила эксперт. Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, материнский капитал может быть использован на приобретение товаров и услуг, которые необходимы для их социальной адаптации и интеграции в общество. С помощью маткапитала можно также формировать накопительную пенсию матери или отца, в том числе через перевод средств в негосударственный пенсионный фонд, напомнила Мемрук. Как она отмечает, с помощью маткапитала семьи с невысоким доходом могут получать ежемесячные выплаты. Такая поддержка предоставляется до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. При этом обналичить маткапитал невозможно, подчеркивает эксперт. "Средства перечисляются только напрямую организациям или учреждениям, которые предоставляют соответствующие услуги или товары", - обращает внимание Мемрук. НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТКАПИТАЛА Идею разрешить использовать маткапитал на долгосрочные сбережения, накопительное страхование жизни и ИИС-3, открытых на детей, эксперт считает логичной и своевременной, но окончательного решения еще нет. "Это позволит семьям гибко подходить к вопросу финансового будущего детей, особенно если жилищные и образовательные вопросы уже решены", - полагает Мемрук. Ранее газета "Известия" сообщала об обсуждении властями РФ возможности направлять маткапитал на ПДС, накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей. Однако важно, чтобы при реализации этой инициативы были учтены механизмы защиты от необоснованных потерь (например, из-за высоких комиссий или неправильного выбора продукта) и минимизированы риски обналичивания средств, отмечает Мемрук. По ее мнению, в том числе стоит рассмотреть установление минимального срока вложения средств, например - 10 лет.

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россия, материнский капитал, общество