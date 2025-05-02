Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250502/miller-857233971.html
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца - 02.05.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца
Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T19:43+0300
2025-05-02T19:43+0300
политика
сша
майкл уолтц
советники
дональд трамп
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН. Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте. По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате". Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.
https://1prime.ru/20250501/uoltts-857216979.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, майкл уолтц, советники, дональд трамп, мнение
Политика, США, Майкл Уолтц, советники, Дональд Трамп, мнение
19:43 02.05.2025
 
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца

Axios: Миллер стал главным претендентом на пост советника Трампа по нацбезопасности

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН.
Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте.
По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца
Вчера, 21:34
Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.
 
ПолитикаСШАМайкл УолтцсоветникиДональд Трампмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала