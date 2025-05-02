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СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца - 02.05.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца
Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T19:43+0300
2025-05-02T19:43+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН. Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте. По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате". Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.
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сша, майкл уолтц, советники, дональд трамп, мнение
Политика, США, Майкл Уолтц, советники, Дональд Трамп, мнение
СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца
Axios: Миллер стал главным претендентом на пост советника Трампа по нацбезопасности
ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН.
Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте.
По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате".
Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца
Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.