https://1prime.ru/20250502/miller-857233971.html

СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца

СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца - 02.05.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа вместо Уолтца

Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T19:43+0300

2025-05-02T19:43+0300

2025-05-02T19:43+0300

политика

сша

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советники

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ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН. Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте. По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате". Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.

https://1prime.ru/20250501/uoltts-857216979.html

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сша, майкл уолтц, советники, дональд трамп, мнение