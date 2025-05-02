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Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор
Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор - 02.05.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T01:19+0300
2025-05-02T01:19+0300
2025-05-02T01:19+0300
россия
экономика
финансы
сергей миронов
антон силуанов
минэкономики
госдума
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно проводить увеличение налогового вычета для россиян на уровень коэффициента-дефлятора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
"Предлагается рассмотреть возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов", - сообщается в письме.
Отмечается, что коэффициент-дефлятор - это показатель, который ежегодно устанавливается для учета инфляции при расчете налогов. Он используется для корректировки налоговых ставок и предельных доходов, в том числе при определении потенциального дохода предпринимателей.
В документе уточняется, что в настоящее время коэффициенты-дефляторы не используются при расчете социальных налоговых вычетов. Данной инициативой предлагается применять их и к вычетам на обучение, лечение, фитнес, страхование - чтобы эти суммы ежегодно индексировались и сохраняли свою ценность.
Как рассказал РИА Новости Миронов, каждый год многие граждане России подают документы в налоговую инспекцию, чтобы через налоговый вычет вернуть часть средств, потраченных на обучение детей, лечение, добровольное страхование, занятие спортом, и его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год.
Политик отметил, что для многих семей это - приличные деньги, но проблема в том, что несмотря на инфляцию и постоянный рост цен на все товары и услуги, размер налогового вычета год регулярно не индексируется.
Миронов сообщил, что на встречах с гражданами он часто слышит, что многие люди с невысокими доходами ждут этих денег для оплаты части расходов на образование или медицину, но получив на руки несколько десятков тысяч рублей, они понимают, что в прошлом году на такую же сумму они могли приобрести гораздо больше, чем сейчас.
"Очевидно, что отсутствие корректировки размеров налогового вычета при высоком уровне инфляции, по сути, нивелирует его значение. В нынешнем виде он постепенно перестает выполнять социальную функцию поддержки граждан", - добавил парламентарий.
По словам Миронова, уровень коэффициента-дефлятора каждый год устанавливает Минэкономики, а поскольку коэффициент учитывает изменение потребительских цен на товары и услуги, размер налогового вычета будет повышаться с учетом текущего роста цен.
Кроме того, в беседе с агентством Ремезков уточнил, что очень важно, чтобы такой инструмент поддержки, как социальные налоговые вычеты, работал по-настоящему эффективно.
"Применяя механизм коэффициентов-дефляторов, мы сможем учесть изменения потребительских цен на услуги и скорректировать размеры налоговых вычетов. В результате граждане получат тот объем реальной поддержки, который изначально был предусмотрен законом при введении социальных налоговых вычетов", - сказал депутат Госдумы.
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россия, финансы, сергей миронов, антон силуанов, минэкономики, госдума
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Сергей Миронов, Антон Силуанов, Минэкономики, Госдума
Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор
Миронов предложил ежегодно увеличивать налоговый вычет для россиян на коэффициент-дефлятор
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно проводить увеличение налогового вычета для россиян на уровень коэффициента-дефлятора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
"Предлагается рассмотреть возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов", - сообщается в письме.
Отмечается, что коэффициент-дефлятор - это показатель, который ежегодно устанавливается для учета инфляции при расчете налогов. Он используется для корректировки налоговых ставок и предельных доходов, в том числе при определении потенциального дохода предпринимателей.
В документе уточняется, что в настоящее время коэффициенты-дефляторы не используются при расчете социальных налоговых вычетов. Данной инициативой предлагается применять их и к вычетам на обучение, лечение, фитнес, страхование - чтобы эти суммы ежегодно индексировались и сохраняли свою ценность.
Как рассказал РИА Новости Миронов, каждый год многие граждане России подают документы в налоговую инспекцию, чтобы через налоговый вычет вернуть часть средств, потраченных на обучение детей, лечение, добровольное страхование, занятие спортом, и его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год.
Политик отметил, что для многих семей это - приличные деньги, но проблема в том, что несмотря на инфляцию и постоянный рост цен на все товары и услуги, размер налогового вычета год регулярно не индексируется.
Миронов сообщил, что на встречах с гражданами он часто слышит, что многие люди с невысокими доходами ждут этих денег для оплаты части расходов на образование или медицину, но получив на руки несколько десятков тысяч рублей, они понимают, что в прошлом году на такую же сумму они могли приобрести гораздо больше, чем сейчас.
"Очевидно, что отсутствие корректировки размеров налогового вычета при высоком уровне инфляции, по сути, нивелирует его значение. В нынешнем виде он постепенно перестает выполнять социальную функцию поддержки граждан", - добавил парламентарий.
По словам Миронова, уровень коэффициента-дефлятора каждый год устанавливает Минэкономики, а поскольку коэффициент учитывает изменение потребительских цен на товары и услуги, размер налогового вычета будет повышаться с учетом текущего роста цен.
Кроме того, в беседе с агентством Ремезков уточнил, что очень важно, чтобы такой инструмент поддержки, как социальные налоговые вычеты, работал по-настоящему эффективно.
"Применяя механизм коэффициентов-дефляторов, мы сможем учесть изменения потребительских цен на услуги и скорректировать размеры налоговых вычетов. В результате граждане получат тот объем реальной поддержки, который изначально был предусмотрен законом при введении социальных налоговых вычетов", - сказал депутат Госдумы.