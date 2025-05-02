https://1prime.ru/20250502/mironov-857219438.html

Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор

Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор - 02.05.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил увеличить налоговый вычет на коэффициент-дефлятор

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T01:19+0300

2025-05-02T01:19+0300

2025-05-02T01:19+0300

россия

экономика

финансы

сергей миронов

антон силуанов

минэкономики

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857219438.jpg?1746137980

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно проводить увеличение налогового вычета для россиян на уровень коэффициента-дефлятора, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. "Предлагается рассмотреть возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов", - сообщается в письме. Отмечается, что коэффициент-дефлятор - это показатель, который ежегодно устанавливается для учета инфляции при расчете налогов. Он используется для корректировки налоговых ставок и предельных доходов, в том числе при определении потенциального дохода предпринимателей. В документе уточняется, что в настоящее время коэффициенты-дефляторы не используются при расчете социальных налоговых вычетов. Данной инициативой предлагается применять их и к вычетам на обучение, лечение, фитнес, страхование - чтобы эти суммы ежегодно индексировались и сохраняли свою ценность. Как рассказал РИА Новости Миронов, каждый год многие граждане России подают документы в налоговую инспекцию, чтобы через налоговый вычет вернуть часть средств, потраченных на обучение детей, лечение, добровольное страхование, занятие спортом, и его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Политик отметил, что для многих семей это - приличные деньги, но проблема в том, что несмотря на инфляцию и постоянный рост цен на все товары и услуги, размер налогового вычета год регулярно не индексируется. Миронов сообщил, что на встречах с гражданами он часто слышит, что многие люди с невысокими доходами ждут этих денег для оплаты части расходов на образование или медицину, но получив на руки несколько десятков тысяч рублей, они понимают, что в прошлом году на такую же сумму они могли приобрести гораздо больше, чем сейчас. "Очевидно, что отсутствие корректировки размеров налогового вычета при высоком уровне инфляции, по сути, нивелирует его значение. В нынешнем виде он постепенно перестает выполнять социальную функцию поддержки граждан", - добавил парламентарий. По словам Миронова, уровень коэффициента-дефлятора каждый год устанавливает Минэкономики, а поскольку коэффициент учитывает изменение потребительских цен на товары и услуги, размер налогового вычета будет повышаться с учетом текущего роста цен. Кроме того, в беседе с агентством Ремезков уточнил, что очень важно, чтобы такой инструмент поддержки, как социальные налоговые вычеты, работал по-настоящему эффективно. "Применяя механизм коэффициентов-дефляторов, мы сможем учесть изменения потребительских цен на услуги и скорректировать размеры налоговых вычетов. В результате граждане получат тот объем реальной поддержки, который изначально был предусмотрен законом при введении социальных налоговых вычетов", - сказал депутат Госдумы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сергей миронов, антон силуанов, минэкономики, госдума