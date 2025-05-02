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В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России

В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России - 02.05.2025, ПРАЙМ

В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России

Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T12:45+0300

2025-05-02T12:45+0300

2025-05-02T12:45+0300

мошенничество

технологии

банки

лаборатория касперского

россия

мошеннические схемы

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и "клонирование" банковских карт, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Если говорить про персональных пользователей, то это прежде всего, конечно, атаки мобильными вредоносными программами, телефонное мошенничество или совмещение этих схем", - сообщил он. Кроме того, актуальна сегодня в России и схема по "клонированию" банковских карт и ее использование через технологию NFC: "Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции", - объяснил Кузнецов. Что касается атак на бизнес, то наиболее распространены сейчас шифровальщики. "Причем злоумышленники не только шифруют и уничтожают данные, но и крадут их. Это примерно одни и те же тактики, которые просто преследуют разные цели", - добавил представитель компании.

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технологии, банки, лаборатория касперского, россия, мошеннические схемы