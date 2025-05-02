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В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России - 02.05.2025, ПРАЙМ
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В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России
В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России
Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T12:45+0300
2025-05-02T12:45+0300
мошенничество
технологии
банки
лаборатория касперского
россия
мошеннические схемы
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и "клонирование" банковских карт, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Если говорить про персональных пользователей, то это прежде всего, конечно, атаки мобильными вредоносными программами, телефонное мошенничество или совмещение этих схем", - сообщил он. Кроме того, актуальна сегодня в России и схема по "клонированию" банковских карт и ее использование через технологию NFC: "Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции", - объяснил Кузнецов. Что касается атак на бизнес, то наиболее распространены сейчас шифровальщики. "Причем злоумышленники не только шифруют и уничтожают данные, но и крадут их. Это примерно одни и те же тактики, которые просто преследуют разные цели", - добавил представитель компании.
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технологии, банки, лаборатория касперского, россия, мошеннические схемы
Мошенничество, Технологии, Банки, Лаборатория Касперского, РОССИЯ, мошеннические схемы
12:45 02.05.2025
 
В Kaspersky рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в России

Кузнецов: телефонные обзвоны и "клонирование" карт пользуются популярностью мошенников

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и "клонирование" банковских карт, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.
"Если говорить про персональных пользователей, то это прежде всего, конечно, атаки мобильными вредоносными программами, телефонное мошенничество или совмещение этих схем", - сообщил он.
Кроме того, актуальна сегодня в России и схема по "клонированию" банковских карт и ее использование через технологию NFC: "Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции", - объяснил Кузнецов.
Что касается атак на бизнес, то наиболее распространены сейчас шифровальщики. "Причем злоумышленники не только шифруют и уничтожают данные, но и крадут их. Это примерно одни и те же тактики, которые просто преследуют разные цели", - добавил представитель компании.
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
В Госдуме рассказали о мошенниках, предлагающих создать виртуальные карты
02:31
 
МошенничествоТехнологииБанкиЛаборатория КасперскогоРОССИЯмошеннические схемы
 
 
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