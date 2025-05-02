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В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T07:51+0300
2025-05-02T07:51+0300
2025-05-02T07:51+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта.
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Дептранс Москвы: возможны локальные задержки наземного транспорта из-за погодных условий