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Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо

Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо - 02.05.2025, ПРАЙМ

Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо

Китай в 2024 году нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо, став третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии, выяснило РИА Новости, изучив... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T13:02+0300

2025-05-02T13:02+0300

2025-05-02T13:02+0300

экономика

китай

белоруссия

бразилия

россия

мясо

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Китай в 2024 году нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо, став третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade, данные статистических порталов разных стран и открытые данные. По итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов. Согласно оценке РИА Новости на основании доступных данных, самую большую долю в 56,5% в этом объеме заняла Белоруссия (1,3 миллиарда долларов). За год импорт белорусского мяса, по оценке агентства, увеличился на 15%. На втором месте, как и год назад, расположилась Бразилия - 404,3 миллиона долларов (доля 18,1%). За год ее поставки выросли примерно на треть. Замыкает тройку лидеров Китай, поднявшийся за год сразу на шесть строчек - с девятого места на третье. Поставки мяса из КНР в Россию подскочили в 3,9 раза - до 125,8 миллиона долларов. При этом Китай занял в российском импорте долю в 5,6%. Замкнули топ-6 стран ранее входившие в пятерку Парагвай - 95,9 миллиона долларов (4,3%), Швейцария - 81,2 миллиона (3,6%) и Аргентина - 78 миллионов (3,5%). Поставки парагвайского мяса сократились более чем на четверть, швейцарского - уменьшились на 6%, а аргентинского - выросли почти на 20%. За ними следуют Казахстан, поднявшийся на одну строчку - 45,1 миллиона долларов (2%), и Уругвай, поднявшийся на две строчки - 42,7 миллиона (1,9%). Замкнули топ-10 потерявшие по три позиции Колумбия - 40,2 миллиона долларов (1,8%) и Индия - 36,5 миллиона (1,6%).

https://1prime.ru/20250428/rossija-857070534.html

китай

белоруссия

бразилия

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китай, белоруссия, бразилия, россия, мясо