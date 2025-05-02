Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250502/myaso-857226744.html
Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо
Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо - 02.05.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо
Китай в 2024 году нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо, став третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии, выяснило РИА Новости, изучив... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T13:02+0300
2025-05-02T13:02+0300
экономика
китай
белоруссия
бразилия
россия
мясо
https://cdnn.1prime.ru/img/83426/07/834260704_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_8afcf247eac52ed80e13f562e8229a17.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Китай в 2024 году нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо, став третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade, данные статистических порталов разных стран и открытые данные. По итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов. Согласно оценке РИА Новости на основании доступных данных, самую большую долю в 56,5% в этом объеме заняла Белоруссия (1,3 миллиарда долларов). За год импорт белорусского мяса, по оценке агентства, увеличился на 15%. На втором месте, как и год назад, расположилась Бразилия - 404,3 миллиона долларов (доля 18,1%). За год ее поставки выросли примерно на треть. Замыкает тройку лидеров Китай, поднявшийся за год сразу на шесть строчек - с девятого места на третье. Поставки мяса из КНР в Россию подскочили в 3,9 раза - до 125,8 миллиона долларов. При этом Китай занял в российском импорте долю в 5,6%. Замкнули топ-6 стран ранее входившие в пятерку Парагвай - 95,9 миллиона долларов (4,3%), Швейцария - 81,2 миллиона (3,6%) и Аргентина - 78 миллионов (3,5%). Поставки парагвайского мяса сократились более чем на четверть, швейцарского - уменьшились на 6%, а аргентинского - выросли почти на 20%. За ними следуют Казахстан, поднявшийся на одну строчку - 45,1 миллиона долларов (2%), и Уругвай, поднявшийся на две строчки - 42,7 миллиона (1,9%). Замкнули топ-10 потерявшие по три позиции Колумбия - 40,2 миллиона долларов (1,8%) и Индия - 36,5 миллиона (1,6%).
https://1prime.ru/20250428/rossija-857070534.html
китай
белоруссия
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83426/07/834260704_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_1e8223e06320b08871c3290ed3759f43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, белоруссия, бразилия, россия, мясо
Экономика, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, мясо
13:02 02.05.2025
 
Китай нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо

Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию, уступив Белоруссии и Бразилии

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа мяса в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Китай в 2024 году нарастил поставки мяса в Россию почти вчетверо, став третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade, данные статистических порталов разных стран и открытые данные.
По итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов. Согласно оценке РИА Новости на основании доступных данных, самую большую долю в 56,5% в этом объеме заняла Белоруссия (1,3 миллиарда долларов). За год импорт белорусского мяса, по оценке агентства, увеличился на 15%.
На втором месте, как и год назад, расположилась Бразилия - 404,3 миллиона долларов (доля 18,1%). За год ее поставки выросли примерно на треть.
Замыкает тройку лидеров Китай, поднявшийся за год сразу на шесть строчек - с девятого места на третье. Поставки мяса из КНР в Россию подскочили в 3,9 раза - до 125,8 миллиона долларов. При этом Китай занял в российском импорте долю в 5,6%.
Замкнули топ-6 стран ранее входившие в пятерку Парагвай - 95,9 миллиона долларов (4,3%), Швейцария - 81,2 миллиона (3,6%) и Аргентина - 78 миллионов (3,5%). Поставки парагвайского мяса сократились более чем на четверть, швейцарского - уменьшились на 6%, а аргентинского - выросли почти на 20%.
За ними следуют Казахстан, поднявшийся на одну строчку - 45,1 миллиона долларов (2%), и Уругвай, поднявшийся на две строчки - 42,7 миллиона (1,9%). Замкнули топ-10 потерявшие по три позиции Колумбия - 40,2 миллиона долларов (1,8%) и Индия - 36,5 миллиона (1,6%).
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
28 апреля, 05:47
 
ЭкономикаКИТАЙБЕЛОРУССИЯБРАЗИЛИЯРОССИЯмясо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала