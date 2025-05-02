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В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ

В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ - 02.05.2025, ПРАЙМ

В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ

Автомобиль въехал в группу людей в немецком Штутгарте, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека, есть пострадавшие с серьезными травмами,... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T20:16+0300

2025-05-02T20:16+0300

2025-05-02T20:16+0300

происшествия

германия

пострадавшие

инцидент

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Автомобиль въехал в группу людей в немецком Штутгарте, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека, есть пострадавшие с серьезными травмами, сообщают правоохранители и СМИ. "Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших... Есть также пострадавшие с серьезными травмами", - говорится в сообщениях полиции Штутгарта в соцсети X. По данным газеты Bild, пострадали по меньшей мере три человека. Водитель задержан.

https://1prime.ru/20250430/zakharova-857157575.html

германия

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германия, пострадавшие, инцидент