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В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ
В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ - 02.05.2025, ПРАЙМ
В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ
Автомобиль въехал в группу людей в немецком Штутгарте, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека, есть пострадавшие с серьезными травмами,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T20:16+0300
2025-05-02T20:16+0300
2025-05-02T20:16+0300
происшествия
германия
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инцидент
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Автомобиль въехал в группу людей в немецком Штутгарте, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека, есть пострадавшие с серьезными травмами, сообщают правоохранители и СМИ. "Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших... Есть также пострадавшие с серьезными травмами", - говорится в сообщениях полиции Штутгарта в соцсети X. По данным газеты Bild, пострадали по меньшей мере три человека. Водитель задержан.
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германия, пострадавшие, инцидент
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, пострадавшие, инцидент
В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, передают СМИ
Bild: в немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Автомобиль въехал в группу людей в немецком Штутгарте, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека, есть пострадавшие с серьезными травмами, сообщают правоохранители и СМИ.
"Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших... Есть также пострадавшие с серьезными травмами", - говорится в сообщениях полиции Штутгарта в соцсети X.
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По данным газеты Bild, пострадали по меньшей мере три человека. Водитель задержан.