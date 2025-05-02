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Эксперт спрогнозировал новый рекорд нетто-покупок валюты физлицами в мае
Эксперт спрогнозировал новый рекорд нетто-покупок валюты физлицами в мае - 02.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал новый рекорд нетто-покупок валюты физлицами в мае
Нетто-покупки валюты физлицами - сумма покупок валюты за вычетом суммы продаж - в РФ в мае 2025 года побьют рекорд 2023 года и составят около 190 миллиардов... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T13:45+0300
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2025-05-02T13:45+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Нетто-покупки валюты физлицами - сумма покупок валюты за вычетом суммы продаж - в РФ в мае 2025 года побьют рекорд 2023 года и составят около 190 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "По нашим оценкам, нетто-покупки валюты населением в мае 2025 года составят около 190 миллиардов рублей и побьют рекорд 2023 года (179 миллиардов рублей)", - сказал он. При этом Гришунин отмечает, что в пессимистическом сценарии допускается, что нетто-продажи могут остаться на уровне 178-180 миллиардов рублей в связи с отсутствием достаточного количества долларов нового образца в обменных пунктах. "Дополнительное давление на спрос на валюту оказывает и укрепление рубля, поэтому желание "закупиться" валютой на летние месяцы будет существенным драйвером спроса в период майских праздников", - уточнил аналитик. Более того, по словам Гришунина, в этом году ожидается увеличение интереса к поездкам за рубеж, так как открылись новые прямые рейсы по азиатским направлениям (Китай, Вьетнам); также растет интерес к поездкам в Европу, несмотря на существенные ограничения по выдаче виз.
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финансы, нра, валюта
Экономика, Финансы, НРА, валюта
Эксперт спрогнозировал новый рекорд нетто-покупок валюты физлицами в мае
Директор НРА Гришунин: нетто-покупки валюты россиянами в мае побьют рекорд 2023 года
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Нетто-покупки валюты физлицами - сумма покупок валюты за вычетом суммы продаж - в РФ в мае 2025 года побьют рекорд 2023 года и составят около 190 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
"По нашим оценкам, нетто-покупки валюты населением в мае 2025 года составят около 190 миллиардов рублей и побьют рекорд 2023 года (179 миллиардов рублей)", - сказал он.
При этом Гришунин отмечает, что в пессимистическом сценарии допускается, что нетто-продажи могут остаться на уровне 178-180 миллиардов рублей в связи с отсутствием достаточного количества долларов нового образца в обменных пунктах.
"Дополнительное давление на спрос на валюту оказывает и укрепление рубля, поэтому желание "закупиться" валютой на летние месяцы будет существенным драйвером спроса в период майских праздников", - уточнил аналитик.
Более того, по словам Гришунина, в этом году ожидается увеличение интереса к поездкам за рубеж, так как открылись новые прямые рейсы по азиатским направлениям (Китай, Вьетнам); также растет интерес к поездкам в Европу, несмотря на существенные ограничения по выдаче виз.
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