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Страны ОПЕК+ планируют новое увеличение нефтедобычи, передает Bloomberg

Страны ОПЕК+ планируют новое увеличение нефтедобычи, передает Bloomberg - 02.05.2025, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ планируют новое увеличение нефтедобычи, передает Bloomberg

Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T21:48+0300

2025-05-02T21:48+0300

2025-05-02T22:00+0300

экономика

опек

нефтедобыча

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - обсуждают увеличение нефтедобычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки в июне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на слова делегатов. "Группа, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, ошеломила нефтяников повышением добычи на 411 000 баррелей в сутки, что в три раза превысило изначально запланированный на май объем, в явной попытке дисциплинировать своих участников, производящих слишком много нефти. Они рассматривают возможность сделать то же самое в следующем месяце, сообщили делегаты, попросившие не называть их имён, поскольку переговоры носят закрытый характер", - говорится в сообщении агентства. В начале апреля восемь "добровольцев" объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Планы на июнь "добровольцы" ОПЕК+ собирались обсудить 5 мая, но неожиданно перенесли встречу на 3 мая. У 8 из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно отменяются же ограничения, введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи рассчитано на полтора года.

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опек, нефтедобыча, увеличение