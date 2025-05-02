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Словаков опросили, насколько они готовы защищать страну с оружием в руках - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Словаков опросили, насколько они готовы защищать страну с оружием в руках
Словаков опросили, насколько они готовы защищать страну с оружием в руках - 02.05.2025, ПРАЙМ
Словаков опросили, насколько они готовы защищать страну с оружием в руках
Большинство граждан Словакии (58%) не хотели бы с оружием в руках защищать республику в случае нападения на нее, хотя и признают, что оказывать сопротивление... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T19:49+0300
2025-05-02T19:49+0300
политика
опрос
защита
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БРАТИСЛАВА, 2 мая - ПРАЙМ. Большинство граждан Словакии (58%) не хотели бы с оружием в руках защищать республику в случае нападения на нее, хотя и признают, что оказывать сопротивление необходимо, следует из результатов исследования, которое было проведено исследовательским агентством Focus по заказу портала 360tka. Респондентам, как следует из итогов исследования, предлагалось ответить на вопрос, что они делали бы в случае нападения России на Словакию. Желание активно защищать республику выразили лишь 14% опрошенных, 58% респондентов заявили, что не пошли бы воевать, но признали, что защищать страну необходимо, 13% граждан считают, что оказывать сопротивление в этом случае не нужно, а 15% не знают, как бы поступили в такой ситуации. Исследование проводилось с 1 по 8 апреля, в нем приняли участие 1 020 респондентов. Статистическая погрешность не приводится. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что руководство в Москве не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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опрос, защита
Политика, опрос, защита
19:49 02.05.2025
 
Словаков опросили, насколько они готовы защищать страну с оружием в руках

Focus: большинство словаков не хотели бы защищать страну в случае нападения на нее

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 2 мая - ПРАЙМ. Большинство граждан Словакии (58%) не хотели бы с оружием в руках защищать республику в случае нападения на нее, хотя и признают, что оказывать сопротивление необходимо, следует из результатов исследования, которое было проведено исследовательским агентством Focus по заказу портала 360tka.
Респондентам, как следует из итогов исследования, предлагалось ответить на вопрос, что они делали бы в случае нападения России на Словакию. Желание активно защищать республику выразили лишь 14% опрошенных, 58% респондентов заявили, что не пошли бы воевать, но признали, что защищать страну необходимо, 13% граждан считают, что оказывать сопротивление в этом случае не нужно, а 15% не знают, как бы поступили в такой ситуации.
Исследование проводилось с 1 по 8 апреля, в нем приняли участие 1 020 респондентов. Статистическая погрешность не приводится.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Четыре цели. В Словакии поддержали позицию России по Украине
28 апреля, 17:58
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что руководство в Москве не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
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