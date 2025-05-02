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В Госдепе назвали условие выхода США из переговоров по Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдепе назвали условие выхода США из переговоров по Украине
В Госдепе назвали условие выхода США из переговоров по Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Госдепе назвали условие выхода США из переговоров по Украине
США выйдут из мирных переговоров по Украине, если в них не будет достигнуто прогресса, однако пока что "до этой точки не дошло", заявила в пятницу официальный... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T22:58+0300
2025-05-02T22:58+0300
политика
сша
госдеп
конфликт на украине
переговоры
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. США выйдут из мирных переговоров по Украине, если в них не будет достигнуто прогресса, однако пока что "до этой точки не дошло", заявила в пятницу официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс. "Если не будет никакого прогресса, то это изменится, и это изменение будет касаться нашей роли посредника, но пока до этой точки не дошло, решение в этом отношении будут принимать президент (США Дональд Трамп - ред.) и госсекретарь (Марко Рубио - ред.),", - сказала Брюс телеканалу Fox News. При этом она отметила, что даже если США откажутся от роли посредника в мирных переговорах по Украине это не означает, что Вашингтон откажется и от желания увидеть перемирие или помочь в переговорном процессе. "Если между двумя сторонами не будет никакого прогресса, то мы отступим в качестве посредника в этом формате. Это не значит, что мы отказываемся от стремления к прекращению огня или того, чтобы делать все возможное, чтобы помочь этому формату или положить конец конфликту в целом", - добаила представитель госдепа.
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сша, госдеп, конфликт на украине, переговоры
Политика, США, Госдеп, Конфликт на Украине, переговоры
22:58 02.05.2025
 
В Госдепе назвали условие выхода США из переговоров по Украине

Госдеп: США выйдут из переговоров по Украине при отсутствии прогресса

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. США выйдут из мирных переговоров по Украине, если в них не будет достигнуто прогресса, однако пока что "до этой точки не дошло", заявила в пятницу официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс.
"Если не будет никакого прогресса, то это изменится, и это изменение будет касаться нашей роли посредника, но пока до этой точки не дошло, решение в этом отношении будут принимать президент (США Дональд Трамп - ред.) и госсекретарь (Марко Рубио - ред.),", - сказала Брюс телеканалу Fox News.
При этом она отметила, что даже если США откажутся от роли посредника в мирных переговорах по Украине это не означает, что Вашингтон откажется и от желания увидеть перемирие или помочь в переговорном процессе.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
14:28
"Если между двумя сторонами не будет никакого прогресса, то мы отступим в качестве посредника в этом формате. Это не значит, что мы отказываемся от стремления к прекращению огня или того, чтобы делать все возможное, чтобы помочь этому формату или положить конец конфликту в целом", - добаила представитель госдепа.
 
ПолитикаСШАГосдепКонфликт на Украинепереговоры
 
 
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