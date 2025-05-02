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В Киеве получили подтверждение, что США могут выйти из переговоров
В Киеве получили подтверждение, что США могут выйти из переговоров - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Киеве получили подтверждение, что США могут выйти из переговоров
Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что получил комментарий официального представителя госдепа США Тэмми Брюс о том, что Вашингтона намерен... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T23:33+0300
2025-05-02T23:33+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что получил комментарий официального представителя госдепа США Тэмми Брюс о том, что Вашингтона намерен отказаться от посредничества в мирных переговорах, если не будет прогресса. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. Тихий рассказал, что связался с Брюс, и отметил, что комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного заявления, сделанного ранее: "если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника". "Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что раньше уже озвучивал государственный секретарь США", - приводит слова Тихого Telegram-канал МИД Украины. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
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сша, конфликт на украине, переговоры
Политика, США, Конфликт на Украине, переговоры
В Киеве получили подтверждение, что США могут выйти из переговоров
Тихий: Киев получил подтверждение, что США могут выйти из переговоров
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что получил комментарий официального представителя госдепа США Тэмми Брюс о том, что Вашингтона намерен отказаться от посредничества в мирных переговорах, если не будет прогресса.
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру.
Тихий рассказал, что связался с Брюс, и отметил, что комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного заявления, сделанного ранее: "если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника".
"Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что раньше уже озвучивал государственный секретарь США", - приводит слова Тихого Telegram-канал МИД Украины.
В США назвали условие выхода из переговоров по Украине
В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.