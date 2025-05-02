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Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе
Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе - 02.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе
Страдающий алкоголизмом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна второй месяц находится в отпуске, заявил министр иностранных дел Польши... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T21:34+0300
2025-05-02T21:34+0300
мид польши
радослав сикорский
сотрудники
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ВАРШАВА, 2 мая – ПРАЙМ. Страдающий алкоголизмом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна второй месяц находится в отпуске, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. В конце марта он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. Сразу после этого премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить замминистра в отпуск. "Решения еще нет. Он пока находится в отпуске", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Шейны. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
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мид польши, радослав сикорский, сотрудники
МИД Польши, Радослав Сикорский, сотрудники
21:34 02.05.2025
 
Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе

Сикорский: алкозависимый замглавы МИД Польши второй месяц находится в отпуске

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© flickr.com / Terra Libera
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ВАРШАВА, 2 мая – ПРАЙМ. Страдающий алкоголизмом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна второй месяц находится в отпуске, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. В конце марта он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. Сразу после этого премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить замминистра в отпуск.
"Решения еще нет. Он пока находится в отпуске", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Шейны.
По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО.
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В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
 
МИД ПольшиРадослав Сикорскийсотрудники
 
 
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