https://1prime.ru/20250502/polsha-857235239.html

Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе

Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе - 02.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Польши высказался о своем алкозависимом заместителе

Страдающий алкоголизмом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна второй месяц находится в отпуске, заявил министр иностранных дел Польши... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T21:34+0300

2025-05-02T21:34+0300

2025-05-02T21:34+0300

мид польши

радослав сикорский

сотрудники

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ВАРШАВА, 2 мая – ПРАЙМ. Страдающий алкоголизмом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна второй месяц находится в отпуске, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. В конце марта он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. Сразу после этого премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить замминистра в отпуск. "Решения еще нет. Он пока находится в отпуске", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Шейны. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.

https://1prime.ru/20250402/polsha-856306814.html

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мид польши, радослав сикорский, сотрудники