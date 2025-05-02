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США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до 800 долларов
США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до 800 долларов - 02.05.2025, ПРАЙМ
США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до 800 долларов
Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило о беспошлинном ввозе товаров китайского производства стоимостью до 800 долларов, сообщает газета... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T11:57+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило о беспошлинном ввозе товаров китайского производства стоимостью до 800 долларов, сообщает газета New York Times. Как пишет газета, в США действует так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, при условии, что они были заказаны напрямую физическими лицами или малым бизнесом. После введения Вашингтоном пошлин на товары из КНР, компании прибегали к этой "лазейке" в целях обойти пошлины. "Администрация Трампа в пятницу официально устранила лазейку, позволявшую американским покупателям приобретать дешевые товары из Китая без уплаты пошлин", - пишет газета. Издание отмечает, что изменения коснутся товаров, поставляемых из материкового Китая и Гонконга. Кроме того, эти меры также распространяются на товары китайского производства, поставляемые в США через другие страны. Как отмечает New York Times, для товаров всех остальных стран, кроме Китая, правило "de minimis" пока что действует. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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сша, дональд трамп, китай, мировая экономика, пошлины
США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Мировая экономика, пошлины
США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до 800 долларов
NYT: администрация Трампа отменила беспошлинный ввоз товаров из КНР до 800 долларов
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило о беспошлинном ввозе товаров китайского производства стоимостью до 800 долларов, сообщает газета New York Times
.
Как пишет газета, в США действует так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, при условии, что они были заказаны напрямую физическими лицами или малым бизнесом. После введения Вашингтоном пошлин на товары из КНР, компании прибегали к этой "лазейке" в целях обойти пошлины.
"Администрация Трампа в пятницу официально устранила лазейку, позволявшую американским покупателям приобретать дешевые товары из Китая без уплаты пошлин", - пишет газета.
Издание отмечает, что изменения коснутся товаров, поставляемых из материкового Китая и Гонконга. Кроме того, эти меры также распространяются на товары китайского производства, поставляемые в США через другие страны. Как отмечает New York Times, для товаров всех остальных стран, кроме Китая, правило "de minimis" пока что действует.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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