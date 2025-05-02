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Чистая прибыль Apple в I полугодии выросла на 6,2% год к году
Чистая прибыль Apple в I полугодии выросла на 6,2% год к году - 02.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Apple в I полугодии выросла на 6,2% год к году
Чистая прибыль корпорации Apple в первом полугодии 2024-2025 финансового года (завершилось 29 марта) выросла на 6,2% год к году, до 61,11 миллиарда долларов,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T00:34+0300
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2025-05-02T00:34+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации Apple в первом полугодии 2024-2025 финансового года (завершилось 29 марта) выросла на 6,2% год к году, до 61,11 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,05 доллара с 3,71 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 4,4% в годовом выражении, до 219,659 миллиарда долларов.
Во втором квартале финансового года чистая прибыль выросла на 4,8% год к году, до 24,78 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,65 доллара с 1,53 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,61 доллара. Выручка выросла на 5,1% год к году, до 95,359 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий в 94,22 миллиарда долларов.
Выручка от продаж iPhone во втором квартале увеличилась на 1,9% в годовом выражении и составила 46,841 миллиарда долларов, Mac - выросла на 6,7%, до 7,949 миллиарда долларов, iPad - поднялась на 15,2%, до 6,402 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали сокращение на 4,9%, до 7,522 миллиарда долларов (прогноз составлял 7,85 миллиарда), а подразделения Services - поднялись на 11,6%, до 26,645 миллиарда долларов при прогнозе в 26,69 миллиарда.
Компания также объявила об одобрении советом директоров дополнительной программы обратного выкупа акций на сумму до 100 миллиардов долларов. Также совет директоров объявил о выплате дивидендов в 0,26 доллара на акцию, или о повышении их на 4%. Акции компании на постторгах дешевеют на 2,5%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, финансы, москва, apple
Технологии, Экономика, Финансы, МОСКВА, Apple
Чистая прибыль Apple в I полугодии выросла на 6,2% год к году
Чистая прибыль Apple в I полугодии 2024-2025 финансового года выросла на 6,2%
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации Apple в первом полугодии 2024-2025 финансового года (завершилось 29 марта) выросла на 6,2% год к году, до 61,11 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,05 доллара с 3,71 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 4,4% в годовом выражении, до 219,659 миллиарда долларов.
Во втором квартале финансового года чистая прибыль выросла на 4,8% год к году, до 24,78 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,65 доллара с 1,53 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,61 доллара. Выручка выросла на 5,1% год к году, до 95,359 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий в 94,22 миллиарда долларов.
Выручка от продаж iPhone во втором квартале увеличилась на 1,9% в годовом выражении и составила 46,841 миллиарда долларов, Mac - выросла на 6,7%, до 7,949 миллиарда долларов, iPad - поднялась на 15,2%, до 6,402 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали сокращение на 4,9%, до 7,522 миллиарда долларов (прогноз составлял 7,85 миллиарда), а подразделения Services - поднялись на 11,6%, до 26,645 миллиарда долларов при прогнозе в 26,69 миллиарда.
Компания также объявила об одобрении советом директоров дополнительной программы обратного выкупа акций на сумму до 100 миллиардов долларов. Также совет директоров объявил о выплате дивидендов в 0,26 доллара на акцию, или о повышении их на 4%. Акции компании на постторгах дешевеют на 2,5%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.