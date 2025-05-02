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Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1%

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1% - 02.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1%

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие поднялся на 1% по сравнению со значением марта за счет цен на мясо, молочную продукцию и зерновые,... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:45+0300

2025-05-02T14:45+0300

2025-05-02T14:45+0300

экономика

мировая экономика

продовольствие

цены на продовольствие

фао

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие поднялся на 1% по сравнению со значением марта за счет цен на мясо, молочную продукцию и зерновые, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в апреле 2025 года составило 128,3 пункта, что на 1,2 пункта (1,0 процент) выше уровня марта. Снижение значения индексов цен на сахар и растительные масла не позволило компенсировать рост значения индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо", - говорится в сообщении. Индекс оказался выше показателя за аналогичный период предыдущего года и меньше пикового значения марта 2022 года на 31,9 пункта (19,9%). Согласно представленным данным организации, заметно поднялся в апреле индекс цен на мясо - на 3,7 пункта (3,2%) в месячном выражении, до 121,6 пункта, благодаря динамике котировок всех видов мяса. В Европейском союзе подорожанию мяса могло способствовать увеличение сезонного спроса в преддверии празднования Пасхи. Кроме того, цены на говядину в Австралии и Бразилии укрепились на фоне устойчивого спроса на импорт. Кроме того, индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,5 пункта по сравнению со значением марта, или на 2,4%, до 152,1 пункта. ФАО отмечает, что мировые цены на сливочное масло демонстрируют рост уже третий месяц подряд, а за апрель они достигли нового исторического максимума, поднявшись на 2,9%, на что оказало влияние увеличение цен в Европе в связи с сокращением объема запасов и высоким спросом на молочные жиры. Значение индекса цен на зерновые в апреле составило 111 пунктов, что больше мартовского показателя на 1,3 пункта (1,2%). Цены на кукурузу выросли за счет сокращения запасов в США, тарифной политики страны и колебаний курсов валют, сообщается в пресс-релизе организации. Кроме того, индекс цен на все виды риса увеличился на 0,8%. При этом индекс цен на сахар показал снижение за апрель до 112,8 пункта, показатель сократился на 4,1 пункта (на 3,5%) по сравнению с мартом из-за неопределенности относительно мировой экономики и дальнейшего спроса со стороны секторов производства напитков и пищевой промышленности, которые составляют большую часть потребления сахара, сообщает ФАО. Также в апреле сократился индекс цен на растительные масла (на 3,7 пункта или на 2,3%) по сравнению с предыдущим месяцем, составив 158 пунктов; на динамику в основном повлияло падение цен на пальмовое масло благодаря увеличению поставок со стороны стран-производителей Юго-Восточной Азии.

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мировая экономика, продовольствие, цены на продовольствие, фао