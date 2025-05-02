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Пушков прокомментировал назначение Уиткоффа советником Трампа

Пушков прокомментировал назначение Уиткоффа советником Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ

Пушков прокомментировал назначение Уиткоффа советником Трампа

Выбор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, который неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, на пост советника... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T01:25+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Выбор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, который неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, на пост советника американского лидера по национальной безопасности скажет многое о будущем курсе Трампа, считает российский сенатор Алексей Пушков. Ранее газета Politico со ссылкой на три источника сообщила, что Уиткофф рассматривается как главный кандидат на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, уже покинул пост советника по национальной безопасности. Позднее Трамп заявил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "Первая смена караула в американском Белом доме. Мэтт Уолц после скандала с использованием социальной сети Signal для закрытой служебной переписки будет назначен Трампом на пустовавшее место представителя США в Совбезе ООН. Место помощника по национальной безопасности может занять спецпредставитель и личный друг Трампа Стивен Уиткофф, который несколько раз встречался с Путиным в России. Выбор фигуры на эту должность многое скажет о будущем курсе Трампа", - написал Пушков в Telegram-канале. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

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