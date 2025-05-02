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"Росатом" намерен вернуться к проекту строительства АЭС под Калининградом
"Росатом" намерен вернуться к проекту строительства АЭС под Калининградом - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" намерен вернуться к проекту строительства АЭС под Калининградом
Проект строительства Балтийской АЭС отложен, но как только для этого возникнут определенные условия, к нему можно будет вернуться, сообщил журналистам глава... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T19:02+0300
2025-05-02T19:02+0300
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энергетика
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строительство
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КАЛИНИНГРАД, 2 мая - ПРАЙМ. Проект строительства Балтийской АЭС отложен, но как только для этого возникнут определенные условия, к нему можно будет вернуться, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. В пятницу в рамках рабочего визита в Калининградскую область глава "Росатома" Алексей Лихачев посетил строительную площадку гигафабрики в городе Неман вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных. "Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждем той возможности, когда возникнут условия экономические, политические, когда к нему можно будет вернуться. Формат станции - малая или большая - это еще предстоит решить. Но мне кажется, что в Калининградской области должен появиться свой, устойчивый источник энергии, зеленой, атомной, на столетие вперёд. И это подспорье, в том числе и для выполнения задания президента (России Владимира Путина - ред.) по скорейшему переходу Калининградского региона на принципы электродвижения", - сказал Лихачев. По информации с сайта генерального подрядчика проекта, компании "Росэнергоатом", Балтийская АЭС - первый проект сооружения атомной станции на территории России, ориентированный на экспортные поставки электроэнергии. Расположена аблизи города Неман под Калининградом. В 2011 году была получена лицензия Ростехнадзора на сооружение АЭС. Расчетный срок службы каждого блока – 60 лет. Среднегодовой отпуск электроэнергии - 8,5 миллионов МВтч. На сегодняшний день работы по возведению "ядерного острова" на Балтийской АЭС приостановлены, но продолжается сооружение объектов вспомогательной инфраструктуры.
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росатом, балтийская аэс, строительство
Энергетика, Росатом, Балтийская АЭС, строительство
"Росатом" намерен вернуться к проекту строительства АЭС под Калининградом
"Росатом" планирует вернуться к строительству Балтийской АЭС под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 2 мая - ПРАЙМ. Проект строительства Балтийской АЭС отложен, но как только для этого возникнут определенные условия, к нему можно будет вернуться, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В пятницу в рамках рабочего визита в Калининградскую область глава "Росатома" Алексей Лихачев посетил строительную площадку гигафабрики в городе Неман вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных.
"Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждем той возможности, когда возникнут условия экономические, политические, когда к нему можно будет вернуться. Формат станции - малая или большая - это еще предстоит решить. Но мне кажется, что в Калининградской области должен появиться свой, устойчивый источник энергии, зеленой, атомной, на столетие вперёд. И это подспорье, в том числе и для выполнения задания президента (России Владимира Путина - ред.) по скорейшему переходу Калининградского региона на принципы электродвижения", - сказал Лихачев.
По информации с сайта генерального подрядчика проекта, компании "Росэнергоатом", Балтийская АЭС - первый проект сооружения атомной станции на территории России, ориентированный на экспортные поставки электроэнергии. Расположена аблизи города Неман под Калининградом.
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В 2011 году была получена лицензия Ростехнадзора на сооружение АЭС. Расчетный срок службы каждого блока – 60 лет. Среднегодовой отпуск электроэнергии - 8,5 миллионов МВтч.
На сегодняшний день работы по возведению "ядерного острова" на Балтийской АЭС приостановлены, но продолжается сооружение объектов вспомогательной инфраструктуры.