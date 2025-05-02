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Рубль на Мосбирже снизился к юаню вторую неделю подряд

Рубль на Мосбирже снизился к юаню вторую неделю подряд - 02.05.2025, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже снизился к юаню вторую неделю подряд

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся укороченной рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания: сначала рубль... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T22:16+0300

2025-05-02T22:16+0300

2025-05-02T22:16+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся укороченной рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания: сначала рубль повышался, однако в конце недели резко пошел вниз, а юань рывком компенсировал ослабление – как раз в пятницу, когда Мосбиржа проводила полноценные торги, несмотря на нерабочий день в России. При этом волатильность немного уменьшилась, курсовой недельный диапазон составил 11,12-11,48 рубля за юань. На три дня снижения юаня пришелся один день его роста, обусловившего укрепление китайской валюты вторую неделю подряд.Рубль сначала получал поддержку от пика налогового периода апреля, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу валюты для уплаты рублей бюджет.Этому способствовали отрицательные юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY и высокие рублевые, поскольку не имеет смысла хранить низкодоходную валюту, занимая дорогие рубли. RUSFARCNY за неделю упал от 0,14% годовых до -0,31%, показав в течение недели рекордный с февраля минимум в -0,73%.В то же время геополитический фон остался тревожным, что помогло юаню восстановиться в конце недели. После подписания сделки о природных ресурсах Украины между Украиной и США в Америке заговорили о возможном усилении экономического давления на Москву, а официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс заявила об угрозе Вашингтона выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.В целом, курс юаня на Мосбирже за короткую неделю вырос на 8 копеек до 11,41 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 1,16 рубля до 81,49 рублей, а евро – на 1,52 рубля, до 92,84 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,286 юаня до 7,271 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,142 юаня, что на 1,8% ниже курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 5 тысяч против 5,5 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ НРАХОДИЛ ОПОРУРубль начал рабочую неделю укреплением против юаня на Мосбирже. Позитивный для рубля эффект налогового периода апреля поддерживался геополитическим фоном. Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.Обновление юаневыми ставками минимумов с февраля текущего года свидетельствовало о профиците валюты на Мосбирже, при этом рублевые ставки оставались высокими, поддерживая спрос на рубли. Все это также оставалось фактором поддержки валюты РФ.В то же время, стабилизации способствовали вербальные интервенции. В частности, советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что более низкая цена отсечения на нефть в бюджетном правиле, скорее, может оказать "умеренно негативное" влияние на курс рубля. Ранее министр финансов РФ Силуанов заявлял, что текущий уровень отсечки по цене нефти в действующем бюджетном правиле уже, вероятно, не отвечает "вызовам времени".ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком коррекции вверх курса юаня против рубля. Негативный фон для российской валюты создавался сообщениями о том, что правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или до 1,7% ВВП, хотя ранее он планировался на уровне 0,5% ВВП. Прогноз цены на нефть был понижен с 69,7 до 56 долларов за баррель. Сокращение нефтегазовых доходов и сохранение расходов прежними стали основной причиной пересмотра.В то же время, вербальные интервенции в пользу рубля продолжились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать после 30 апреля, когда истек прежний срок его действия. Впрочем, востребованность этого механизма сейчас не так велика: как отмечает ЦБ, экспортеры и так продают 80-90% своей валютной выручки.Тем не менее, возможное ослабление рубля в последний месяц весны будет сдерживаться фундаментальными факторами (хоть и сокращающийся, но профицит торгового баланса, жесткая ДКП, низкие юаневые ставки), а также - сохранением инструментов валютного контроля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков