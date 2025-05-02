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Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума почти за 4 года

Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума почти за 4 года - 02.05.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума почти за 4 года

Биржевые цены на сахар в пятницу снижаются, достигнув самого низкого уровня с лета 2021 года, следует из данных ICE Futures. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T16:57+0300

2025-05-02T16:57+0300

2025-05-02T16:57+0300

экономика

сахар

цены на сахар

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу снижаются, достигнув самого низкого уровня с лета 2021 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.37 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 0,35%, до 17,1 цента за фунт. Минимально показатель в пятницу опускался ровно до 17 центов. Это самое низкое значение с 15 июля 2021 года, когда значение опускалось ниже 17 центов. С начала недели цена снизилась почти на 6%, в апреле показатель сократился на 7,4%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.

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