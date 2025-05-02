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Reuters: США подготовили новые санкции в отношении России

Reuters: США подготовили новые санкции в отношении России - 02.05.2025, ПРАЙМ

Reuters: США подготовили новые санкции в отношении России

США подготовили новые санкции против России для оказания давления в связи с украинским конфликтом, в том числе в банковской и энергетической сферах, при этом... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T23:35+0300

2025-05-02T23:35+0300

2025-05-02T23:41+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. США подготовили новые санкции против России для оказания давления в связи с украинским конфликтом, в том числе в банковской и энергетической сферах, при этом пока неясно, одобрит ли эти меры американский президент Дональд Трамп, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех чиновников США и источник, знакомый с этим вопросом."Американские чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине... Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом", - передает агентство.Согласно собеседникам агентства, санкции нацелены, в частности, на "Газпром", а также другие крупные предприятия из добывающего и банковского секторов.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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сша, санкции против рф, банки, энергетика, дональд трамп