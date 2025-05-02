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"Кто вы после этого?" В Раде выступили с отчаянным заявлением - 02.05.2025, ПРАЙМ
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"Кто вы после этого?" В Раде выступили с отчаянным заявлением
"Кто вы после этого?" В Раде выступили с отчаянным заявлением - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Кто вы после этого?" В Раде выступили с отчаянным заявлением
За соглашение по минералам с Соединенными Штатами в больше степени ответственна Верховная рада, а не Владимир Зеленский. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T21:20+0300
2025-05-02T21:20+0300
политика
украина
сделка
сша
верховная рада
мнение
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. За соглашение по минералам с Соединенными Штатами в больше степени ответственна Верховная рада, а не Владимир Зеленский. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал нардеп Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене.По его утверждению, "всю ответственность за продажу Родины под видом "договора о минералах" несут не Зеленский и даже не (премьер-министр Украины Денис — прим. ред.) Шмыгаль, а народные депутаты, которые это соглашение будут ратифицировать".Нардеп подчеркнул, что Зеленский потерял 20% украинской территории, погубил миллион украинцев, украл $50 млрд, а чтобы за это не отвечать, передал Соединенным Штатам в вечное пользование полезные ископаемые Украины."Кто он после этого? И кто вы, что это проглотили?" — обратился Дубинский к депутатам.Как накануне сообщили в американском Минфине, Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение по природным ресурсам, предусматривающее, что создание на Украине инвестфонда с распределением долей между участниками 50/50. При этом за Вашингтоном закрепляется право на приоритетную покупку ископаемых, добытых на украинской территории. Заключенное соглашение должна ратифицировать Верховная рада.
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украина, сделка, сша, верховная рада, мнение
Политика, УКРАИНА, сделка, США, Верховная рада, мнение
21:20 02.05.2025
 
"Кто вы после этого?" В Раде выступили с отчаянным заявлением

Нардеп Дубинский обвинил депутатов Рады в продаже Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. За соглашение по минералам с Соединенными Штатами в больше степени ответственна Верховная рада, а не Владимир Зеленский. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал нардеп Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
По его утверждению, "всю ответственность за продажу Родины под видом "договора о минералах" несут не Зеленский и даже не (премьер-министр Украины Денис — прим. ред.) Шмыгаль, а народные депутаты, которые это соглашение будут ратифицировать".
Нардеп подчеркнул, что Зеленский потерял 20% украинской территории, погубил миллион украинцев, украл $50 млрд, а чтобы за это не отвечать, передал Соединенным Штатам в вечное пользование полезные ископаемые Украины.
"Кто он после этого? И кто вы, что это проглотили?" — обратился Дубинский к депутатам.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
Вчера, 12:51
Как накануне сообщили в американском Минфине, Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение по природным ресурсам, предусматривающее, что создание на Украине инвестфонда с распределением долей между участниками 50/50. При этом за Вашингтоном закрепляется право на приоритетную покупку ископаемых, добытых на украинской территории. Заключенное соглашение должна ратифицировать Верховная рада.
 
ПолитикаУКРАИНАсделкаСШАВерховная радамнение
 
 
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