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Бразильский суд назначил экс-президенту домашний арест

Бразильский суд назначил экс-президенту домашний арест - 02.05.2025, ПРАЙМ

Бразильский суд назначил экс-президенту домашний арест

Верховный суд Бразилии назначил осужденному экс-президенту страны Фернанду Колору ди Мелу "гуманитарную" меру в виде домашнего ареста с ношением электронного... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T00:55+0300

2025-05-02T00:55+0300

2025-05-02T00:55+0300

общество

экономика

бразилия

верховный суд

petrobras

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МЕХИКО, 2 мая – ПРАЙМ. Верховный суд Бразилии назначил осужденному экс-президенту страны Фернанду Колору ди Мелу "гуманитарную" меру в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, приняв во внимание состояние его здоровья, сообщил портал G1 со ссылкой на постановление судьи Алешандри ди Мораиса. "Несмотря на то, что Фернанду Колор ди Мелу был приговорен к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы в закрытом режиме и штрафу в 90-дневных ставок, его состояние здоровья, возраст и необходимость специфического лечения допускают гуманитарный домашний арест, как я неоднократно решал в подобных случаях", - говорится в постановлении Мораиса, которое цитирует портал G1. Согласно документу, суд при принятии решения учел тяжелое состояния здоровья 75-летнего экс-президента, у которого диагностирована болезнь Паркинсона, а также хроническая бессонница и биполярное расстройство, подтвержденные более чем сотней медицинских обследований. Судья ди Мораис при этом отклонил очередной запрос адвокатов о признании срока давности по делу о коррупции, подчеркнув, что эта линия защиты уже была отвергнута большинством членов пленума Верховного суда. Согласно условиям домашнего ареста, помимо ношения браслета на ноге, экс-президенту запрещено покидать страну - его паспорта подлежат изъятию, а право на прием посетителей ограничено лишь адвокатами. Фернанду Колор, возглавлявший страну в 1990-1992 годах, в 2023 году был приговорен к восьми годам и 10 месяцам заключения за коррупцию и отмывание денег в рамках дела о взятках в дочерней компании нефтегазовой Petrobras - BR Distribuidora. После решения суда о немедленном исполнении приговора политика арестовали 25 апреля в городе Масейо.

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общество , бразилия, верховный суд, petrobras