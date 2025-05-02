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TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае
TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае - 02.05.2025, ПРАЙМ
TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае
Компания ByteDance оспорит решение надзорных властей Ирландии наложить штраф на социальную сеть TikTok за размещение персональных данных европейских... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T16:59+0300
2025-05-02T16:59+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Компания ByteDance оспорит решение надзорных властей Ирландии наложить штраф на социальную сеть TikTok за размещение персональных данных европейских пользователей в Китае, сообщила официальный представитель компании в Европе Кристин Гран. Ранее ирландское управление по защите данных сообщило о решении выписать TikTok штраф в размере 530 миллионов евро. В данном случае управление действовало от имени Евросоюза, так как европейская штаб-квартира ByteDance находится именно в Ирландии. По ее данным, в ходе расследования выяснилось, что TikTok размещал данные европейцев в Китае. "Мы не согласны с этим решением и намерены подать апелляцию", - сказала Гран, слова которой приводит бельгийское издание Soir. По ее словам, компания никогда не получала запросов от китайских властей и никогда не передавала персональные данные европейцев. Ранее Европейская комиссия сообщила, что начала расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, где якобы размещаются предложения о продаже "незаконной продукции". ЕК также проверяет сервис Temu на предмет работы механизмов по защите персональных данных и рекомендации товаров пользователям.
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Технологии, КИТАЙ, ИРЛАНДИЯ, ByteDance, TikTok, ЕС, штраф
TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае
ByteDance оспорит решение Ирландии о штрафе TikTok за размещение данных европейцев в Китае
БРЮССЕЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Компания ByteDance оспорит решение надзорных властей Ирландии наложить штраф на социальную сеть TikTok за размещение персональных данных европейских пользователей в Китае, сообщила официальный представитель компании в Европе Кристин Гран.
Ранее ирландское управление по защите данных сообщило о решении выписать TikTok штраф в размере 530 миллионов евро. В данном случае управление действовало от имени Евросоюза, так как европейская штаб-квартира ByteDance находится именно в Ирландии. По ее данным, в ходе расследования выяснилось, что TikTok размещал данные европейцев в Китае.
"Мы не согласны с этим решением и намерены подать апелляцию", - сказала Гран, слова которой приводит бельгийское издание Soir. По ее словам, компания никогда не получала запросов от китайских властей и никогда не передавала персональные данные европейцев.
Ранее Европейская комиссия сообщила, что начала расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, где якобы размещаются предложения о продаже "незаконной продукции". ЕК также проверяет сервис Temu на предмет работы механизмов по защите персональных данных и рекомендации товаров пользователям.
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