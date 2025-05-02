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Названы самые выгодные товары для инвестиций
Названы самые выгодные товары для инвестиций - 02.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые выгодные товары для инвестиций
Кобальт, кофе и золото в январе-апреле стали самыми выгодными товарами для инвестиций, а самым убыточным был апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures и... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T06:18+0300
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2025-05-02T06:18+0300
бизнес
великобритания
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Кобальт, кофе и золото в январе-апреле стали самыми выгодными товарами для инвестиций, а самым убыточным был апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, кобальт, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, с конца декабря 2024 года по конец апреля текущего года увеличился в цене почти на 39%. Золото же подорожало на 25,6%. Помимо них, среди металлов быстрее всего росли цены на сталь (+22,3%), используемый в катализаторах родий (+18,1%) и медь (+15%).
Самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией и вторым по темпам роста среди всех товаров стал кофе сорта арабика – его стоимость подскочила на 25,8% с начала текущего года. Соевое масло выросло в цене на 21,4%, а пшеница на американской бирже – на 11,1%.
В энергетике положительную динамику показали только пропан (+10,6%) и бензин на американской бирже (+1,2%). Более распространенные энергоносители, наоборот, сильно подешевели: больше всего с начала года потеряли в цене газ в Великобритании и Европе – примерно 38% и 34% соответственно, а также уголь – 22,4% и нефть Brent - около 16%.
Среди всех товаров сильнее всего за первые четыре месяца текущего года подешевел апельсиновый сок – сразу на 45%, а также картофель на европейской бирже – примерно на 43%. Какао-бобы, прошлогодний лидер по прибыльности, в этом году на фоне более благоприятной ситуации с урожаем растеряли почти 31% стоимости на лондонской бирже.
Самыми "пострадавшими" среди металлов были галлий со снижением стоимости на 14,6%, германий (-12,3%) и цинк (-12,6%).
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бизнес, великобритания, европа
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Названы самые выгодные товары для инвестиций
ICE Futures: кобальт, кофе и золото стали самыми выгодными товарами для инвестиций
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Кобальт, кофе и золото в январе-апреле стали самыми выгодными товарами для инвестиций, а самым убыточным был апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, кобальт, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, с конца декабря 2024 года по конец апреля текущего года увеличился в цене почти на 39%. Золото же подорожало на 25,6%. Помимо них, среди металлов быстрее всего росли цены на сталь (+22,3%), используемый в катализаторах родий (+18,1%) и медь (+15%).
Самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией и вторым по темпам роста среди всех товаров стал кофе сорта арабика – его стоимость подскочила на 25,8% с начала текущего года. Соевое масло выросло в цене на 21,4%, а пшеница на американской бирже – на 11,1%.
В энергетике положительную динамику показали только пропан (+10,6%) и бензин на американской бирже (+1,2%). Более распространенные энергоносители, наоборот, сильно подешевели: больше всего с начала года потеряли в цене газ в Великобритании и Европе – примерно 38% и 34% соответственно, а также уголь – 22,4% и нефть Brent - около 16%.
Среди всех товаров сильнее всего за первые четыре месяца текущего года подешевел апельсиновый сок – сразу на 45%, а также картофель на европейской бирже – примерно на 43%. Какао-бобы, прошлогодний лидер по прибыльности, в этом году на фоне более благоприятной ситуации с урожаем растеряли почти 31% стоимости на лондонской бирже.
Самыми "пострадавшими" среди металлов были галлий со снижением стоимости на 14,6%, германий (-12,3%) и цинк (-12,6%).