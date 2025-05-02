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Трамп запросит рекордные средства на расходы в области безопасности - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп запросит рекордные средства на расходы в области безопасности
Трамп запросит рекордные средства на расходы в области безопасности - 02.05.2025, ПРАЙМ
Трамп запросит рекордные средства на расходы в области безопасности
Президент США Дональд Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы в области национальной безопасности в 2026 финансовом году, это превысит... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T10:21+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы в области национальной безопасности в 2026 финансовом году, это превысит показатель текущего года более, чем на 13%, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. "Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы на национальную безопасность на финансовый год, начинающийся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, запрос Пентагона составит 961 миллиард долларов. "Превышение отметки в один триллион долларов расходов на оборону, вероятно, вызовет шок среди американских законодателей", - заключает Блумберг. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации США сообщала, что Трамп в рамках нового бюджетного предложения на 2026 год предложит сократить необоронные расходы на 163 миллиарда долларов, которые касаются охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
10:21 02.05.2025
 
Трамп запросит рекордные средства на расходы в области безопасности

Bloomberg: Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы по нацбезопасности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы в области национальной безопасности в 2026 финансовом году, это превысит показатель текущего года более, чем на 13%, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.
"Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы на национальную безопасность на финансовый год, начинающийся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, запрос Пентагона составит 961 миллиард долларов.
"Превышение отметки в один триллион долларов расходов на оборону, вероятно, вызовет шок среди американских законодателей", - заключает Блумберг.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации США сообщала, что Трамп в рамках нового бюджетного предложения на 2026 год предложит сократить необоронные расходы на 163 миллиарда долларов, которые касаются охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи.
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