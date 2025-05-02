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"Стремится вернуться к России". Запад раскрыл новые планы Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
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"Стремится вернуться к России". Запад раскрыл новые планы Трампа
"Стремится вернуться к России". Запад раскрыл новые планы Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Стремится вернуться к России". Запад раскрыл новые планы Трампа
Профессор Лондонского университета Сэм Грин в интервью Associated Press высказал мнение, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T11:13+0300
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политика
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украина
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Профессор Лондонского университета Сэм Грин в интервью Associated Press высказал мнение, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, видя перспективы для развития бизнеса с Москвой."Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее “большим возможностям для бизнеса", — сообщается в публикации.Однако, как отметил Грин, пока неясно, что конкретно подразумевают Соединенные Штаты, угрожая выйти из переговорного процесса по Украине. Подобный шаг, по словам профессора, затруднит оценку рисков для всех участников конфликта.На этой неделе официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что США могут прекратить участие в переговорах по украинскому конфликту при отсутствии прогресса. Она подчеркнула, что Вашингтон ожидает полного прекращения огня и окончания конфликта.
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сша, дональд трамп, украина, россия
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
11:13 02.05.2025
 
"Стремится вернуться к России". Запад раскрыл новые планы Трампа

AP: Трамп давит на Украину сильнее, чем на Россию в надежде вернуться к бизнесу с Москвой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Профессор Лондонского университета Сэм Грин в интервью Associated Press высказал мнение, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, видя перспективы для развития бизнеса с Москвой.

"Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее “большим возможностям для бизнеса", — сообщается в публикации.
Однако, как отметил Грин, пока неясно, что конкретно подразумевают Соединенные Штаты, угрожая выйти из переговорного процесса по Украине. Подобный шаг, по словам профессора, затруднит оценку рисков для всех участников конфликта.
На этой неделе официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что США могут прекратить участие в переговорах по украинскому конфликту при отсутствии прогресса. Она подчеркнула, что Вашингтон ожидает полного прекращения огня и окончания конфликта.
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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