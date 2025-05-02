https://1prime.ru/20250502/tramp-857229769.html

"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа

"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ

"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа

Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T15:22+0300

2025-05-02T15:22+0300

2025-05-02T15:50+0300

политика

дональд трамп

россия

украина

европа

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:21:937:548_1920x0_80_0_0_31df20bab61b71df54602448d2c55be9.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может предложить приемлемый и для России, и для Украины вариант достижения мира. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, чьи слова цитирует издание "Военное дело"."Он (Трамп - прим. ред.) находится в растерянности. У него ничего не получается с миром на Украине. Он понимает, что у него нет предложения, которое бы поддержали две стороны конфликта", - отметил политолог. По его мнению, в настоящий момент у американского лидера существует два варианта: выйти из переговорного процесса по Украине, но продолжить переговоры по урегулированию противоречий между США и Россией или выйти из переговоров по Украине и возобновить конфронтацию с Россией.Но если будет принято решение вернуться к конфронтации, то США, как считает Ищенко, останутся связанными на европейском театре и не получат необходимой свободы действий на Дальнем и Ближнем Востоке.При этом возобновление конфронтации с Российской Федерацией означает, что Трамп будет поддерживать либеральные власти Европы, борющиеся со своей внутренней консервативной оппозицией, подчеркнул политолог."Тогда у Трампа получается когнитивный диссонанс, - отметил Ищенко. - У себя в стране он борется с либералами, а в Европе их поддерживает. Это абсурд".Если же Трамп, выйдя из переговоров по украинскому урегулированию, продолжит переговоры по устранению российско-американских противоречий, то в итоге Соединенные Штаты, по мнению Ищенко, рискуют ослабить или вовсе потерять свои позиции в русофобском Евросоюзе."А европейский плацдарм для США очень важен, так как за счет него Штаты уравновешивают любую политическую силу в Евразии, - отметил политолог. - Поэтому у Трампа нет хорошего решения. Вот и несет он все подряд".

https://1prime.ru/20250502/svo-857228610.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, россия, украина, европа, экспертное мнение