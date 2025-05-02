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"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
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"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T15:22+0300
2025-05-02T15:50+0300
политика
дональд трамп
россия
украина
европа
экспертное мнение
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может предложить приемлемый и для России, и для Украины вариант достижения мира. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, чьи слова цитирует издание "Военное дело"."Он (Трамп - прим. ред.) находится в растерянности. У него ничего не получается с миром на Украине. Он понимает, что у него нет предложения, которое бы поддержали две стороны конфликта", - отметил политолог. По его мнению, в настоящий момент у американского лидера существует два варианта: выйти из переговорного процесса по Украине, но продолжить переговоры по урегулированию противоречий между США и Россией или выйти из переговоров по Украине и возобновить конфронтацию с Россией.Но если будет принято решение вернуться к конфронтации, то США, как считает Ищенко, останутся связанными на европейском театре и не получат необходимой свободы действий на Дальнем и Ближнем Востоке.При этом возобновление конфронтации с Российской Федерацией означает, что Трамп будет поддерживать либеральные власти Европы, борющиеся со своей внутренней консервативной оппозицией, подчеркнул политолог."Тогда у Трампа получается когнитивный диссонанс, - отметил Ищенко. - У себя в стране он борется с либералами, а в Европе их поддерживает. Это абсурд".Если же Трамп, выйдя из переговоров по украинскому урегулированию, продолжит переговоры по устранению российско-американских противоречий, то в итоге Соединенные Штаты, по мнению Ищенко, рискуют ослабить или вовсе потерять свои позиции в русофобском Евросоюзе."А европейский плацдарм для США очень важен, так как за счет него Штаты уравновешивают любую политическую силу в Евразии, - отметил политолог. - Поэтому у Трампа нет хорошего решения. Вот и несет он все подряд".
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дональд трамп, россия, украина, европа, экспертное мнение
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, экспертное мнение
15:22 02.05.2025 (обновлено: 15:50 02.05.2025)
 
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа

Политолог Ищенко объяснил причины противоречивых заявлений президента США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может предложить приемлемый и для России, и для Украины вариант достижения мира. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, чьи слова цитирует издание "Военное дело".
"Он (Трамп - прим. ред.) находится в растерянности. У него ничего не получается с миром на Украине. Он понимает, что у него нет предложения, которое бы поддержали две стороны конфликта", - отметил политолог.
По его мнению, в настоящий момент у американского лидера существует два варианта: выйти из переговорного процесса по Украине, но продолжить переговоры по урегулированию противоречий между США и Россией или выйти из переговоров по Украине и возобновить конфронтацию с Россией.
Но если будет принято решение вернуться к конфронтации, то США, как считает Ищенко, останутся связанными на европейском театре и не получат необходимой свободы действий на Дальнем и Ближнем Востоке.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
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При этом возобновление конфронтации с Российской Федерацией означает, что Трамп будет поддерживать либеральные власти Европы, борющиеся со своей внутренней консервативной оппозицией, подчеркнул политолог.
"Тогда у Трампа получается когнитивный диссонанс, - отметил Ищенко. - У себя в стране он борется с либералами, а в Европе их поддерживает. Это абсурд".
Если же Трамп, выйдя из переговоров по украинскому урегулированию, продолжит переговоры по устранению российско-американских противоречий, то в итоге Соединенные Штаты, по мнению Ищенко, рискуют ослабить или вовсе потерять свои позиции в русофобском Евросоюзе.
"А европейский плацдарм для США очень важен, так как за счет него Штаты уравновешивают любую политическую силу в Евразии, - отметил политолог. - Поэтому у Трампа нет хорошего решения. Вот и несет он все подряд".
 
ПолитикаДональд ТрампРОССИЯУКРАИНАЕВРОПАэкспертное мнение
 
 
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