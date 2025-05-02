https://1prime.ru/20250502/tramp-857229769.html
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T15:22+0300
2025-05-02T15:22+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может предложить приемлемый и для России, и для Украины вариант достижения мира. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, чьи слова цитирует издание "Военное дело"."Он (Трамп - прим. ред.) находится в растерянности. У него ничего не получается с миром на Украине. Он понимает, что у него нет предложения, которое бы поддержали две стороны конфликта", - отметил политолог. По его мнению, в настоящий момент у американского лидера существует два варианта: выйти из переговорного процесса по Украине, но продолжить переговоры по урегулированию противоречий между США и Россией или выйти из переговоров по Украине и возобновить конфронтацию с Россией.Но если будет принято решение вернуться к конфронтации, то США, как считает Ищенко, останутся связанными на европейском театре и не получат необходимой свободы действий на Дальнем и Ближнем Востоке.При этом возобновление конфронтации с Российской Федерацией означает, что Трамп будет поддерживать либеральные власти Европы, борющиеся со своей внутренней консервативной оппозицией, подчеркнул политолог."Тогда у Трампа получается когнитивный диссонанс, - отметил Ищенко. - У себя в стране он борется с либералами, а в Европе их поддерживает. Это абсурд".Если же Трамп, выйдя из переговоров по украинскому урегулированию, продолжит переговоры по устранению российско-американских противоречий, то в итоге Соединенные Штаты, по мнению Ищенко, рискуют ослабить или вовсе потерять свои позиции в русофобском Евросоюзе."А европейский плацдарм для США очень важен, так как за счет него Штаты уравновешивают любую политическую силу в Евразии, - отметил политолог. - Поэтому у Трампа нет хорошего решения. Вот и несет он все подряд".
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дональд трамп, россия, украина, европа, экспертное мнение
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, экспертное мнение
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
Политолог Ищенко объяснил причины противоречивых заявлений президента США
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп в последние дни делает противоречивые заявления, потому что зашел в тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта и не может предложить приемлемый и для России, и для Украины вариант достижения мира. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, чьи слова цитирует издание "Военное дело"
.
"Он (Трамп - прим. ред.) находится в растерянности. У него ничего не получается с миром на Украине. Он понимает, что у него нет предложения, которое бы поддержали две стороны конфликта", - отметил политолог.
По его мнению, в настоящий момент у американского лидера существует два варианта: выйти из переговорного процесса по Украине, но продолжить переговоры по урегулированию противоречий между США и Россией или выйти из переговоров по Украине и возобновить конфронтацию с Россией.
Но если будет принято решение вернуться к конфронтации, то США, как считает Ищенко, останутся связанными на европейском театре и не получат необходимой свободы действий на Дальнем и Ближнем Востоке.
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При этом возобновление конфронтации с Российской Федерацией означает, что Трамп будет поддерживать либеральные власти Европы, борющиеся со своей внутренней консервативной оппозицией, подчеркнул политолог.
"Тогда у Трампа получается когнитивный диссонанс, - отметил Ищенко. - У себя в стране он борется с либералами, а в Европе их поддерживает. Это абсурд".
Если же Трамп, выйдя из переговоров по украинскому урегулированию, продолжит переговоры по устранению российско-американских противоречий, то в итоге Соединенные Штаты, по мнению Ищенко, рискуют ослабить или вовсе потерять свои позиции в русофобском Евросоюзе.
"А европейский плацдарм для США очень важен, так как за счет него Штаты уравновешивают любую политическую силу в Евразии, - отметил политолог. - Поэтому у Трампа нет хорошего решения. Вот и несет он все подряд".