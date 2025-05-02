Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13% - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250502/tramp-857232170.html
Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13%
Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13% - 02.05.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13%
Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T17:55+0300
2025-05-02T18:29+0300
экономика
сша
дональд трамп
наса
расходы на оборону
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного Белым домом. Предложение содержится в документе, который отражает ключевые приоритеты администрации Трампа, включая усиление военного потенциала, сокращение внутренних расходов и переориентацию финансирования на "критически важные" сферы. Из документа, в частности, следует, что бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту Америки от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.Среди прочего, проект предусматривает значительное перераспределение средств в пользу космической программы. В частности, более 7 миллиардов долларов предлагается выделить на лунную миссию NASA, цель которой - опередить Китай в возвращении человека на Луну. Ещё 1 миллиард долларов запланирован в виде новых инвестиций в программы, ориентированные на подготовку высадки человека на Марс. В документе подчеркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.Кроме того, со стороны администрации президента последовало предложение о сокращении не связанных с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов."Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%", - говорится в проекте, опубликованном Белым домом.
https://1prime.ru/20250502/tramp-857224394.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, наса, расходы на оборону
Экономика, США, Дональд Трамп, НАСА, расходы на оборону
17:55 02.05.2025 (обновлено: 18:29 02.05.2025)
 
Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13%

Трамп предложил увеличить оборонные расходы США до 1,01 триллиона долларов

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного Белым домом.
Предложение содержится в документе, который отражает ключевые приоритеты администрации Трампа, включая усиление военного потенциала, сокращение внутренних расходов и переориентацию финансирования на "критически важные" сферы.
Из документа, в частности, следует, что бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту Америки от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.
Среди прочего, проект предусматривает значительное перераспределение средств в пользу космической программы. В частности, более 7 миллиардов долларов предлагается выделить на лунную миссию NASA, цель которой - опередить Китай в возвращении человека на Луну. Ещё 1 миллиард долларов запланирован в виде новых инвестиций в программы, ориентированные на подготовку высадки человека на Марс.
В документе подчеркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.
Кроме того, со стороны администрации президента последовало предложение о сокращении не связанных с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов.
"Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%", - говорится в проекте, опубликованном Белым домом.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
"Стремится вернуться к России". Запад раскрыл новые планы Трампа
11:13
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампНАСАрасходы на оборону
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала