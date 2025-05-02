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Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13%

Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13% - 02.05.2025, ПРАЙМ

Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13%

Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T17:55+0300

2025-05-02T17:55+0300

2025-05-02T18:29+0300

экономика

сша

дональд трамп

наса

расходы на оборону

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ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного Белым домом. Предложение содержится в документе, который отражает ключевые приоритеты администрации Трампа, включая усиление военного потенциала, сокращение внутренних расходов и переориентацию финансирования на "критически важные" сферы. Из документа, в частности, следует, что бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту Америки от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.Среди прочего, проект предусматривает значительное перераспределение средств в пользу космической программы. В частности, более 7 миллиардов долларов предлагается выделить на лунную миссию NASA, цель которой - опередить Китай в возвращении человека на Луну. Ещё 1 миллиард долларов запланирован в виде новых инвестиций в программы, ориентированные на подготовку высадки человека на Марс. В документе подчеркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.Кроме того, со стороны администрации президента последовало предложение о сокращении не связанных с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов."Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%", - говорится в проекте, опубликованном Белым домом.

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сша, дональд трамп, наса, расходы на оборону