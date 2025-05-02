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Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую"
Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую" - 02.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T15:14+0300
2025-05-02T15:14+0300
2025-05-02T15:14+0300
энергетика
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аэс "аккую"
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время."Строительство первого реактора АЭС "Аккую", крупнейшего энергетического проекта республики, скоро будет завершено" - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу на Стамбульском саммите по природным ресурсам, его выступление транслируют местные телеканалы.По его словам, Турция рассчитывает начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года."После завершения строительства других реакторов мы ожидаем, что АЭС "Аккую" заработает на полную мощность в 2028 году. Это позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров. Это означает экономию в 2,5 миллиарда долларов", - добавил Эрдоган.
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турция, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"
Энергетика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую"
Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую"
Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" будет завершено уже скоро
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время.
"Строительство первого реактора АЭС "Аккую", крупнейшего энергетического проекта республики, скоро будет завершено" - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу на Стамбульском саммите по природным ресурсам, его выступление транслируют местные телеканалы.
По его словам, Турция рассчитывает начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года.
"После завершения строительства других реакторов мы ожидаем, что АЭС "Аккую" заработает на полную мощность в 2028 году. Это позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров. Это означает экономию в 2,5 миллиарда долларов", - добавил Эрдоган.
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