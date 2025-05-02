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Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую"

Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую" - 02.05.2025, ПРАЙМ

Эрдоган сообщил о скором завершении строительства первого реактора "Аккую"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T15:14+0300

2025-05-02T15:14+0300

2025-05-02T15:14+0300

энергетика

турция

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время."Строительство первого реактора АЭС "Аккую", крупнейшего энергетического проекта республики, скоро будет завершено" - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу на Стамбульском саммите по природным ресурсам, его выступление транслируют местные телеканалы.По его словам, Турция рассчитывает начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года."После завершения строительства других реакторов мы ожидаем, что АЭС "Аккую" заработает на полную мощность в 2028 году. Это позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров. Это означает экономию в 2,5 миллиарда долларов", - добавил Эрдоган.

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турция

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турция, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"