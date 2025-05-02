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"Не та реальность". Вице-президент США дал Украине мрачный прогноз
"Не та реальность". Вице-президент США дал Украине мрачный прогноз - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Не та реальность". Вице-президент США дал Украине мрачный прогноз
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил убеждение, что Украина не сможет одержать победу над Россией в продолжающемся конфликте. По данным немецкого издания Die | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T09:06+0300
2025-05-02T09:06+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил убеждение, что Украина не сможет одержать победу над Россией в продолжающемся конфликте. По данным немецкого издания Die Welt, он заявил, что при дальнейшем затягивании боевых действий украинское общество может столкнуться с серьезным внутренним кризисом, а надежды на возвращение территорий выглядят, по его словам, иллюзорными.Во время беседы в подкасте с политическим активистом Чарли Кирком Вэнс дал понять, что не верит в возможность возврата к границам 1991 года."Думаю, что в основных СМИ бытует странное представление, будто если боевые действия продлятся еще несколько лет, русские проиграют, украинцы отвоюют свои территории, и всё будет так, как было до конфликта. Это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.Вэнс предупредил, что если конфликт затянется на годы, это приведет к масштабным человеческим потерям и может даже повлечь ядерную эскалацию. Кроме того, вице-президент США подчеркнул необходимость не допустить дальнейшего углубления кризиса.В то же время он охарактеризовал усилия президента США Дональда Трампа по продвижению мирных переговоров как более эффективные, чем действия предыдущей администрации во главе с бывшим президентом США Джо Байденом. По его словам, за короткий период удалось добиться того, чтобы стороны начали открыто формулировать свои требования к возможному прекращению огня.Он также отметил, что в ходе переговоров обе стороны порой "невероятно разочаровывают" США, однако это естественная часть дипломатического процесса."Порой следует пообещать вознаграждение, а иногда — предложить наказание. Задача дипломатии — собрать обе стороны за одним столом. Мы прилагаем все усилия, и сегодня я настроен более оптимистично, чем две недели назад", - добавил Вэнс.Ранее на прошлой неделе Дональд Трамп представил проект мирного соглашения, предполагающий серьезные уступки со стороны Украины. В рамках предложения США предлагали признание Крыма частью России, а также признание де-факто контроля Москвы над всей Луганской областью и занятыми территориями Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Однако, как отмечают источники, украинская сторона не поддержала этот план.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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сша, джей ди вэнс, дональд трамп, украина, россия
Политика, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
"Не та реальность". Вице-президент США дал Украине мрачный прогноз
Вэнс: в Европе напрасно счита.т, что Украина сможет одержать победу в конфликте
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил убеждение, что Украина не сможет одержать победу над Россией в продолжающемся конфликте. По данным немецкого издания Die Welt
, он заявил, что при дальнейшем затягивании боевых действий украинское общество может столкнуться с серьезным внутренним кризисом, а надежды на возвращение территорий выглядят, по его словам, иллюзорными.
Во время беседы в подкасте с политическим активистом Чарли Кирком Вэнс дал понять, что не верит в возможность возврата к границам 1991 года.
"Думаю, что в основных СМИ бытует странное представление, будто если боевые действия продлятся еще несколько лет, русские проиграют, украинцы отвоюют свои территории, и всё будет так, как было до конфликта. Это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.
Вэнс предупредил, что если конфликт затянется на годы, это приведет к масштабным человеческим потерям и может даже повлечь ядерную эскалацию. Кроме того, вице-президент США подчеркнул необходимость не допустить дальнейшего углубления кризиса.
В то же время он охарактеризовал усилия президента США Дональда Трампа по продвижению мирных переговоров как более эффективные, чем действия предыдущей администрации во главе с бывшим президентом США Джо Байденом. По его словам, за короткий период удалось добиться того, чтобы стороны начали открыто формулировать свои требования к возможному прекращению огня.
Он также отметил, что в ходе переговоров обе стороны порой "невероятно разочаровывают" США, однако это естественная часть дипломатического процесса.
"Порой следует пообещать вознаграждение, а иногда — предложить наказание. Задача дипломатии — собрать обе стороны за одним столом. Мы прилагаем все усилия, и сегодня я настроен более оптимистично, чем две недели назад", - добавил Вэнс.
Ранее на прошлой неделе Дональд Трамп представил проект мирного соглашения, предполагающий серьезные уступки со стороны Украины. В рамках предложения США предлагали признание Крыма частью России, а также признание де-факто контроля Москвы над всей Луганской областью и занятыми территориями Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Однако, как отмечают источники, украинская сторона не поддержала этот план.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСМИ.
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