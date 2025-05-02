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Правительство Украины подало в Раду соглашение с США по недрам

Правительство Украины подало в Раду соглашение с США по недрам - 02.05.2025, ПРАЙМ

Правительство Украины подало в Раду соглашение с США по недрам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу, что правительство внесло в Верховную раду на ратификацию соглашение с США о создании инвестиционного... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T12:41+0300

2025-05-02T12:41+0300

2025-05-02T12:41+0300

политика

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соглашение

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу, что правительство внесло в Верховную раду на ратификацию соглашение с США о создании инвестиционного фонда в рамках сделки по недрам.Ранее Минфин США подтвердил подписание в среду соглашения о природных ресурсах Украины между Вашингтоном и Киевом. По словам первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, соглашение гарантирует, что все ресурсы на территории Украины остаются под контролем Киева. США смогут вносить средства в инвестиционный фонд, включая новую помощь, например, системы ПВО, в рамках соглашения по минералам. Документ подлежит ратификации Верховной радой."Правительство подало в Верховную раду для ратификации соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления. Фонд создается на десятки лет, и поэтому процесс его создания - это не один день и не одно решение. Правительство рассчитывает на поддержку парламентариев по быстрой ратификации этого соглашения и на дальнейшее сотрудничество для его успешной реализации", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В среду премьер-министр Украины заявил о паритетном распределении управления и взносов в инвестиционном фонде 50 на 50. Как отметил Шмыгаль, документ предусматривает десятилетние инвестиции в развитие Украины, а также учет американской военной помощи в качестве взноса США в фонд.Кроме того, в четверг депутат Ярослав Железняк уточнил, что соглашение с США по ископаемым бессрочно и имеет приоритет над украинским законодательством. Украина обязуется отчислять в фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. США получают преимущественное право покупки добытой продукции, а Украина должна гарантировать отсутствие более выгодных условий для третьих стран или компаний.В пятницу Железняк заявил, что голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США планируется провести 8 мая.

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украина, сша, денис шмыгаль, рада, соглашение