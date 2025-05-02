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Рада проведет голосование по ратификации соглашения с США 8 мая
Рада проведет голосование по ратификации соглашения с США 8 мая - 02.05.2025, ПРАЙМ
Рада проведет голосование по ратификации соглашения с США 8 мая
Верховная рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая, сообщил в пятницу украинский... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:02+0300
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Верховная рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. "Голосование за ратификацию соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
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украина, сша, денис шмыгаль, сделка
Политика, УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, сделка
Рада проведет голосование по ратификации соглашения с США 8 мая
Депутат Железняк: Рада планирует ратифицировать соглашение о полезных ископаемых 8 мая
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Верховная рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
"Голосование за ратификацию соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Правительство Украины подало в Раду соглашение с США по недрам