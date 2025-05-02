https://1prime.ru/20250502/ukraina-857227843.html
ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США
ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США - 02.05.2025, ПРАЙМ
ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США
Еврокомиссия одобрила упоминание процесса вступления Украины в Евросоюз в соглашении с США по ресурсам, обсуждала проект соглашения с Киевом, сообщила на... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:11+0300
2025-05-02T14:11+0300
2025-05-02T14:11+0300
политика
брюссель
украина
сша
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила упоминание процесса вступления Украины в Евросоюз в соглашении с США по ресурсам, обсуждала проект соглашения с Киевом, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера в том, что оно действительно принимает во внимание в частности, процесс вступления Украины в Европейский союз, который, очевидно, имеет ключевое значение", - сказала она. По словам представителя ЕК, "это то, что Еврокомиссия, конечно, обсуждала с украинскими коллегами". "Мы понимаем, что это также было их заботой - убедиться в том, что такое соглашение не будет стоять на пути возможного членства в будущем", - заключила она.
https://1prime.ru/20250430/vuchich-857178739.html
брюссель
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, украина, сша, ек, ес
Политика, Брюссель, УКРАИНА, США, ЕК, ЕС
ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США
Пиньо: ЕК приветствовала упоминание процесса вступления Украины в ЕС в соглашении с США
БРЮССЕЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила упоминание процесса вступления Украины в Евросоюз в соглашении с США по ресурсам, обсуждала проект соглашения с Киевом, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера в том, что оно действительно принимает во внимание в частности, процесс вступления Украины в Европейский союз, который, очевидно, имеет ключевое значение", - сказала она.
По словам представителя ЕК, "это то, что Еврокомиссия, конечно, обсуждала с украинскими коллегами". "Мы понимаем, что это также было их заботой - убедиться в том, что такое соглашение не будет стоять на пути возможного членства в будущем", - заключила она.
В ЕК пригрозили Вучичу "последствиями" за визит в Москву на 9 мая