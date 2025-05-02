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ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США

ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США - 02.05.2025, ПРАЙМ

ЕК одобрила упоминание вступления Украины в ЕС в соглашении с США

Еврокомиссия одобрила упоминание процесса вступления Украины в Евросоюз в соглашении с США по ресурсам, обсуждала проект соглашения с Киевом, сообщила на... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:11+0300

2025-05-02T14:11+0300

2025-05-02T14:11+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила упоминание процесса вступления Украины в Евросоюз в соглашении с США по ресурсам, обсуждала проект соглашения с Киевом, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера в том, что оно действительно принимает во внимание в частности, процесс вступления Украины в Европейский союз, который, очевидно, имеет ключевое значение", - сказала она. По словам представителя ЕК, "это то, что Еврокомиссия, конечно, обсуждала с украинскими коллегами". "Мы понимаем, что это также было их заботой - убедиться в том, что такое соглашение не будет стоять на пути возможного членства в будущем", - заключила она.

https://1prime.ru/20250430/vuchich-857178739.html

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