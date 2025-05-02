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ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам

ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам - 02.05.2025, ПРАЙМ

ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам

Еврокомиссия в связи с недавним заключением сделки Украины с США по природным ресурсам ожидает от Киева и выполнения меморандума по критически важным минералам, | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T15:49+0300

2025-05-02T15:49+0300

2025-05-02T15:49+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия в связи с недавним заключением сделки Украины с США по природным ресурсам ожидает от Киева и выполнения меморандума по критически важным минералам, подписанного с ЕС в 2021 году, заявила в пятницу официальный представитель ЕК Леа Зубер."Согласно нашей предварительной оценке, сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года. Украина может сотрудничать с ЕС в этой сфере, мы были бы рады продолжить такое взаимодействие", - сообщила европейский представитель. Ранее Минфин США подтвердил подписание с Украиной сделки о природных ресурсах. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко уточнила, что соглашение гарантирует сохранение всех ресурсов на территории Украины под контролем Киева. США смогут инвестировать в специальный фонд, в том числе за счет военной помощи, например, поставок систем ПВО. Соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой.В 2021 году Украина и Евросоюз заключили меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в области критически важного сырья и аккумуляторов. Представители ЕС отмечали "огромный потенциал" Украины в этой сфере, который должен был способствовать декарбонизации Евросоюза и достижению цели стать крупнейшим в мире производителем аккумуляторных батарей после Китая.

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украина, сша, ес, ек, сделка