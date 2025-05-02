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Премьер Украины озвучил детали соглашения с США по инвестиционному фонду
Премьер Украины озвучил детали соглашения с США по инвестиционному фонду - 02.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Украины озвучил детали соглашения с США по инвестиционному фонду
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении с США о создании инвестиционного фонда для восстановления страны отсутствуют формальные гарантии... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T17:27+0300
2025-05-02T17:27+0300
2025-05-02T17:27+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении с США о создании инвестиционного фонда для восстановления страны отсутствуют формальные гарантии безопасности. При этом он отметил, что каждая новая партия американской военной помощи будет учитываться как капитальный взнос в этот фонд. По словам Шмыгаля, такой механизм должен способствовать продолжению поставок оружия и разведывательных данных со стороны Вашингтона. Ранее Министерство финансов США сообщило о подписании соглашения с Киевом, касающегося украинских природных ресурсов. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко уточнила, что, несмотря на заключенное соглашение, все ресурсы остаются в собственности украинского государства. США смогут инвестировать в фонд, в том числе предоставляя военную помощь, включая, например, системы ПВО. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая."Формальных гарантий обороны в соглашении (о создании фонда - ред.) нет, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных. То есть у нас продолжается наше сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения... Мы сегодня продолжаем получение пакетов помощи от США на поле боя", - приводит слова Шмыгаля украинское агентство УНН.Шмыгаль также подчеркнул, что соглашение предполагает паритетное участие сторон как в управлении, так и во взносах. Он уточнил, что фонд рассчитан на десятилетний период и предназначен для развития страны, при этом американская помощь на военные нужды будет зачтена как вклад в общую инвестиционную структуру.Украинский депутат Ярослав Железняк добавил, что соглашение по полезным ископаемым, заключенное между США и Украиной, имеет бессрочный характер и будет иметь преимущество над внутренним законодательством Украины. Он сообщил, что половина поступлений от выдачи новых лицензий на добычу природных ресурсов должна будет направляться в инвестиционный фонд. Также, согласно условиям соглашения, США получают приоритетное право на приобретение украинской минеральной продукции, а Киев обязуется не предоставлять третьим сторонам условий более выгодных, чем предусмотрено для фонда.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, денис шмыгаль, нато, рада, сделка
Политика, УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, НАТО, Рада, сделка
Премьер Украины озвучил детали соглашения с США по инвестиционному фонду
Шмыгаль: соглашение с США о фонде восстановления не содержит гарантий безопасности Украины
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении с США о создании инвестиционного фонда для восстановления страны отсутствуют формальные гарантии безопасности. При этом он отметил, что каждая новая партия американской военной помощи будет учитываться как капитальный взнос в этот фонд. По словам Шмыгаля, такой механизм должен способствовать продолжению поставок оружия и разведывательных данных со стороны Вашингтона.
Ранее Министерство финансов США сообщило о подписании соглашения с Киевом, касающегося украинских природных ресурсов. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко уточнила, что, несмотря на заключенное соглашение, все ресурсы остаются в собственности украинского государства. США смогут инвестировать в фонд, в том числе предоставляя военную помощь, включая, например, системы ПВО. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
"Формальных гарантий обороны в соглашении (о создании фонда - ред.) нет, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных. То есть у нас продолжается наше сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения... Мы сегодня продолжаем получение пакетов помощи от США на поле боя", - приводит слова Шмыгаля украинское агентство УНН.
Шмыгаль также подчеркнул, что соглашение предполагает паритетное участие сторон как в управлении, так и во взносах. Он уточнил, что фонд рассчитан на десятилетний период и предназначен для развития страны, при этом американская помощь на военные нужды будет зачтена как вклад в общую инвестиционную структуру.
Украинский депутат Ярослав Железняк добавил, что соглашение по полезным ископаемым, заключенное между США и Украиной, имеет бессрочный характер и будет иметь преимущество над внутренним законодательством Украины. Он сообщил, что половина поступлений от выдачи новых лицензий на добычу природных ресурсов должна будет направляться в инвестиционный фонд. Также, согласно условиям соглашения, США получают приоритетное право на приобретение украинской минеральной продукции, а Киев обязуется не предоставлять третьим сторонам условий более выгодных, чем предусмотрено для фонда.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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