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Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании статистики из США

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании статистики из США - 02.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании статистики из США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут в ожидании макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T13:55+0300

2025-05-02T13:55+0300

2025-05-02T13:55+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут в ожидании макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,43%, до 41 030 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 932,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,43%, до 5 647,25 пунктов. Позднее в пятницу до открытия торгов в США будет опубликована статистика о рынке труда страны. Аналитики прогнозируют, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 228 тысяч в марте. Инвесторы оценивают и сезон корпоративной отчетности. Акции Apple дешевеют на 3,2% до открытия торгов. После закрытия торгов четверга компания отчиталась о финпоказателях за первое полугодие текущего фингода. Во втором квартале выручка компании выросла на 5% и оказалась выше прогноза, при этом продажи сегментов Wearables, Home and Accessories и Services оказались хуже ожиданий. Бумаги Amazon дешевеют на предторгах на 1,3%. В первом квартале выручка компании поднялась почти на 9% и оказалась лучше ожиданий. При этом продажи подразделения Amazon Web Services (AWS) выросли на 16,9%, ожидался рост на 17,4%. Акции Chevron дешевеют на 2,5%, выручка компании уменьшилась на 2,3% год к году - до 47,61 миллиарда долларов, прогноз составлял 48,39 миллиарда.

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