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США отменили безвизовый режим с Румынией

США отменили безвизовый режим с Румынией - 02.05.2025, ПРАЙМ

США отменили безвизовый режим с Румынией

США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T23:28+0300

2025-05-02T23:28+0300

2025-05-02T23:31+0300

политика

сша

безвизовый режим

румыния

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ВАШНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. США отменили безвизовый режим с Румынией, следует из обновленной информации на сайте министерства внутренней безопасности США.Так, в разделе о безвизовом режиме США с зарубежными странами появилась пометка, что "Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года".Румыния стала участницей безвизового режима США в январе этого года, еще при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.Безвизовый режим реализуется министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать Штаты для деловых или туристических поездок сроком не более 90 дней. В свою очередь, американские граждане получают такие же возможности в странах-участницах, среди которых преимущественно страны Европы, но также Япония и Южная Корея, а также Тайвань.

https://1prime.ru/20250501/zaderzhanie-857216687.html

сша

румыния

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сша, безвизовый режим, румыния