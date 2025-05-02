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В России появится возможность установить самозапрет на оказание услуг связи - 02.05.2025, ПРАЙМ
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В России появится возможность установить самозапрет на оказание услуг связи
В России появится возможность установить самозапрет на оказание услуг связи - 02.05.2025, ПРАЙМ
В России появится возможность установить самозапрет на оказание услуг связи
В России с 1 сентября появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ, сообщил... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T09:49+0300
2025-05-02T09:49+0300
технологии
россия
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В России с 1 сентября появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы рекомендовал своим подписчикам воспользоваться сервисом проверки количества оформленных номеров, а также рассказать о нём своим близким. По его словам, это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь. "Телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным способом. С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт", - отметил Володин. Он рассказал, что как показал анализ, на начало 2025 года почти 25 тысяч человек имели абонентские номера сверх данного лимита, в общей сложности они владели 6 миллионами мобильных номеров, более 240 штук на каждого в среднем. "Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь есть возможность проверить количество оформленных сим-карт без обращения к каждому сотовому оператору", - сообщил председатель Госдумы. Володин напомнил, что сделать это можно на Госуслугах в специальном разделе "Сим-карты", где отображается, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и сколько их. По его словам, там же можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним.
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технологии, россия, вячеслав володин, госдума
Технологии, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
09:49 02.05.2025
 
В России появится возможность установить самозапрет на оказание услуг связи

Володин: с 1 сентября можно будет установить самозапрет на оказание услуг мобильной связи

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченица школы №180 в Екатеринбурге
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В России с 1 сентября появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы рекомендовал своим подписчикам воспользоваться сервисом проверки количества оформленных номеров, а также рассказать о нём своим близким. По его словам, это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь.
"Телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным способом. С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт", - отметил Володин.
Он рассказал, что как показал анализ, на начало 2025 года почти 25 тысяч человек имели абонентские номера сверх данного лимита, в общей сложности они владели 6 миллионами мобильных номеров, более 240 штук на каждого в среднем.
"Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь есть возможность проверить количество оформленных сим-карт без обращения к каждому сотовому оператору", - сообщил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что сделать это можно на Госуслугах в специальном разделе "Сим-карты", где отображается, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и сколько их. По его словам, там же можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним.
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ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
24 апреля, 10:02
 
ТехнологииРОССИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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