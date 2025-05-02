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ВС запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

ВС запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии - 02.05.2025, ПРАЙМ

ВС запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T03:14+0300

2025-05-02T03:14+0300

2025-05-02T03:14+0300

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верховный суд

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга. В 2022 году он оформил кредитную карту в "Альфа-банке", по условиям договора он мог беспроцентно снимать с нее ежемесячно наличными до 50 тысяч рублей. Однако уже через месяц банк ввел комиссию - 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию заемщика он ответил, что договором было предусмотрено право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке. Суды трех инстанций встали на сторону банка. Не согласился с этим только Верховный суд РФ. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - сказано в определении. Суд назвал "ничтожным" решение о вводе комиссии за снятие наличных и направил дело на пересмотр, указав судам учесть изложенные в определении замечания.

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банки, финансы, россия, санкт-петербург, рф, альфа-банк, верховный суд