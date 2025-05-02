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Захарова ответила на заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Захарова ответила на заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне
Захарова ответила на заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне - 02.05.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила словами 32-го президента США Франклина Рузвельта на заявления нынешнего президента США Дональда Трампа... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T20:28+0300
2025-05-02T20:28+0300
политика
мария захарова
дональд трамп
вторая мировая война
франклин рузвельт
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила словами 32-го президента США Франклина Рузвельта на заявления нынешнего президента США Дональда Трампа о том, что США больше других сделали для победы во Второй мировой войне - она напомнила, как высоко президент-демократ оценил роль СССР в победе. Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. "Президент США Рузвельт: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые" ("Беседы у камина", 28 апреля 1942 года)", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Также она привела письмо Рузвельта верховному главнокомандующему силами СССР Иосифу Сталину, в котором американский президент поздравил лидера СССР с победой советских войск в Сталинграде. "Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага" (Письмо И.В. Сталину 4 февраля 1943 года)", - процитировала Захарова Рузвельта. Также официальный представитель МИД привела другое письмо, в котором Рузвельт заявил, что подобных достижений может достичь только армия, обладающая умелым руководством и прочной организацией, а также решимостью победить противника. "Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов" (Письмо И.В. Сталину 22 февраля 1943 года)", - привела еще одно письмо Рузвельта Захарова.
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мария захарова, дональд трамп, вторая мировая война, франклин рузвельт
Политика, Мария Захарова, Дональд Трамп, Вторая мировая война, Франклин Рузвельт
20:28 02.05.2025
 
Захарова ответила на заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне

Захарова ответила на заявления Трампа про роль США во ВМВ цитатами Рузвельта

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила словами 32-го президента США Франклина Рузвельта на заявления нынешнего президента США Дональда Трампа о том, что США больше других сделали для победы во Второй мировой войне - она напомнила, как высоко президент-демократ оценил роль СССР в победе.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
"Президент США Рузвельт: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые" ("Беседы у камина", 28 апреля 1942 года)", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также она привела письмо Рузвельта верховному главнокомандующему силами СССР Иосифу Сталину, в котором американский президент поздравил лидера СССР с победой советских войск в Сталинграде.
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"Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага" (Письмо И.В. Сталину 4 февраля 1943 года)", - процитировала Захарова Рузвельта.
Также официальный представитель МИД привела другое письмо, в котором Рузвельт заявил, что подобных достижений может достичь только армия, обладающая умелым руководством и прочной организацией, а также решимостью победить противника.
"Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов" (Письмо И.В. Сталину 22 февраля 1943 года)", - привела еще одно письмо Рузвельта Захарова.
 
ПолитикаМария ЗахароваДональд ТрампВторая мировая войнаФранклин Рузвельт
 
 
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