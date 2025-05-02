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Защита Селюнина не нашла состава преступления в его действиях - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Защита Селюнина не нашла состава преступления в его действиях
Защита Селюнина не нашла состава преступления в его действиях - 02.05.2025, ПРАЙМ
Защита Селюнина не нашла состава преступления в его действиях
Защита осужденного на девять лет колонии Никиты Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, указала, что его действия | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T05:29+0300
2025-05-02T05:29+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Защита осужденного на девять лет колонии Никиты Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, указала, что его действия имели состав административного правонарушения, но не уголовного, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В связи с изложенным… полагает, что в действиях Селюнина Н.Н. отсутствует какой-либо состав преступления, но имеется состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 6.1.1 КоАП РФ, так как потерпевшей вообще не было причинено какого-либо вреда здоровью, что является основанием для отмены судебных решений", - сказано в документах. Адвокат, обжалуя приговор, обращал внимание суда на то, что действия Селюнина можно квалифицировать по административной статье "Побои". Согласно КоАП РФ, наказание по ней - от пяти до 30 тысяч рублей штрафа, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Кроме того, защитник выразил несогласие с вынесенными ранее судебными решениями, так как, по его мнению, среди прочего не была дана оценка тому обстоятельству, что жизни потерпевшей ничего не угрожало, а также не ясно, на основании чего суд пришел к выводу, что Селюнин осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность или неизбежность наступления смерти потерпевшей и желал ее наступления. Кассационный суд не согласился с доводами защиты и оставил приговор в силе. Согласно судебным документам установлено, что срабатывание взрывного устройства представляло опасность для потерпевшей и жителей многоквартирного жилого дома. "В результате взрыва изготовленного Селюниным самодельного взрывного устройства в подъезде произошло возгорание, было частично повреждено общедомовое помещение", - также следует из документов. Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В феврале того же года живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее и произошло возгорание. Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали. В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , россия, рф, москва, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, СК РФ
05:29 02.05.2025
 
Защита Селюнина не нашла состава преступления в его действиях

Защита осужденного Селюнина считает, что его действия не имели состава преступления

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Защита осужденного на девять лет колонии Никиты Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, указала, что его действия имели состав административного правонарушения, но не уголовного, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В связи с изложенным… полагает, что в действиях Селюнина Н.Н. отсутствует какой-либо состав преступления, но имеется состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 6.1.1 КоАП РФ, так как потерпевшей вообще не было причинено какого-либо вреда здоровью, что является основанием для отмены судебных решений", - сказано в документах.
Адвокат, обжалуя приговор, обращал внимание суда на то, что действия Селюнина можно квалифицировать по административной статье "Побои". Согласно КоАП РФ, наказание по ней - от пяти до 30 тысяч рублей штрафа, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Кроме того, защитник выразил несогласие с вынесенными ранее судебными решениями, так как, по его мнению, среди прочего не была дана оценка тому обстоятельству, что жизни потерпевшей ничего не угрожало, а также не ясно, на основании чего суд пришел к выводу, что Селюнин осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность или неизбежность наступления смерти потерпевшей и желал ее наступления.
Кассационный суд не согласился с доводами защиты и оставил приговор в силе. Согласно судебным документам установлено, что срабатывание взрывного устройства представляло опасность для потерпевшей и жителей многоквартирного жилого дома.
"В результате взрыва изготовленного Селюниным самодельного взрывного устройства в подъезде произошло возгорание, было частично повреждено общедомовое помещение", - также следует из документов.
Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В феврале того же года живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее и произошло возгорание. Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук.
СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали.
В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.
 
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