https://1prime.ru/20250502/zelenskiy-857222764.html

"Дикость". Сенатор прокомментировала выпады Зеленского о параде в Москве

"Дикость". Сенатор прокомментировала выпады Зеленского о параде в Москве - 02.05.2025, ПРАЙМ

"Дикость". Сенатор прокомментировала выпады Зеленского о параде в Москве

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала высказывания Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве фактическим признанием Киева в террористической... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T09:24+0300

2025-05-02T09:24+0300

2025-05-02T09:24+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала высказывания Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве фактическим признанием Киева в террористической деятельности.Поводом для ее высказываний стали слова Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что киевский режим действует деструктивно, подрывая усилия по установлению мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны подчеркнул, что Парад Победы в Москве обязательно состоится, и страна будет гордиться его проведением.Алтабаева отметила, что украинское руководство, по ее словам, открыто заявляет о своей причастности к диверсиям и атакам против российских объектов и граждан, в том числе журналистов, военных и государственных деятелей."Они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. Это совершенно точно измышления больного разума, это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя", - добавила Алтабаева. По решению президента России Владимира Путина страна объявила перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы: режим перемирия будет действовать с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что считает такое предложение недостаточным, настаивая на немедленном и безусловном прекращении огня как минимум на 30 дней.

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, мид рф, владимир зеленский