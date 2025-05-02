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В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост
В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост
Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T10:07+0300
2025-05-02T10:07+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания мирного договора."Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил депутат.Кроме того, Дубинский утверждает, что украинская сторона не играет существенной роли в определении условий соглашений с США, выступая лишь в качестве исполнителей, чья задача сводится к подписанию и ратификации уже подготовленных документов.Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в управлении этим фондом. Выплата доходов из фонда отложена на десять лет. Дубинский упомянул, что подписание аналогичной сделки планировалось еще в феврале, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, который привел к тому, что Зеленского фактически выдворили из Белого дома.
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Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост
Депутат Дубинский: Зеленский может покинуть пост через 30 дней после мирного соглашения
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания мирного договора.
"Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил депутат.
Кроме того, Дубинский утверждает, что украинская сторона не играет существенной роли в определении условий соглашений с США, выступая лишь в качестве исполнителей, чья задача сводится к подписанию и ратификации уже подготовленных документов.
Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.
На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в управлении этим фондом. Выплата доходов из фонда отложена на десять лет. Дубинский упомянул, что подписание аналогичной сделки планировалось еще в феврале, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, который привел к тому, что Зеленского фактически выдворили из Белого дома.
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