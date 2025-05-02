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В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост - 02.05.2025, ПРАЙМ
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В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост
В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост
Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T10:07+0300
2025-05-02T10:07+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания мирного договора."Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил депутат.Кроме того, Дубинский утверждает, что украинская сторона не играет существенной роли в определении условий соглашений с США, выступая лишь в качестве исполнителей, чья задача сводится к подписанию и ратификации уже подготовленных документов.Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в управлении этим фондом. Выплата доходов из фонда отложена на десять лет. Дубинский упомянул, что подписание аналогичной сделки планировалось еще в феврале, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, который привел к тому, что Зеленского фактически выдворили из Белого дома.
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украина, рада, владимир зеленский, сша, дональд трамп, джей ди вэнс
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
10:07 02.05.2025
 
В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост

Депутат Дубинский: Зеленский может покинуть пост через 30 дней после мирного соглашения

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания мирного договора.
"Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил депутат.
Кроме того, Дубинский утверждает, что украинская сторона не играет существенной роли в определении условий соглашений с США, выступая лишь в качестве исполнителей, чья задача сводится к подписанию и ратификации уже подготовленных документов.
Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.

На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в управлении этим фондом. Выплата доходов из фонда отложена на десять лет. Дубинский упомянул, что подписание аналогичной сделки планировалось еще в феврале, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, который привел к тому, что Зеленского фактически выдворили из Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
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ПолитикаУКРАИНАРадаВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
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