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В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост

В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост - 02.05.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, когда Зеленский покинет пост

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T10:07+0300

2025-05-02T10:07+0300

2025-05-02T10:07+0300

политика

украина

рада

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение в своем Telegram-канале о возможной отставке Владимира Зеленского через месяц после подписания мирного договора."Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил депутат.Кроме того, Дубинский утверждает, что украинская сторона не играет существенной роли в определении условий соглашений с США, выступая лишь в качестве исполнителей, чья задача сводится к подписанию и ратификации уже подготовленных документов.Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в управлении этим фондом. Выплата доходов из фонда отложена на десять лет. Дубинский упомянул, что подписание аналогичной сделки планировалось еще в феврале, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, который привел к тому, что Зеленского фактически выдворили из Белого дома.

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украина, рада, владимир зеленский, сша, дональд трамп, джей ди вэнс