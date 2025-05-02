https://1prime.ru/20250502/zelenskiy-857225591.html

"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского

"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского - 02.05.2025, ПРАЙМ

"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T12:04+0300

2025-05-02T12:04+0300

2025-05-02T12:04+0300

политика

украина

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими силами на Украине."Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение", — пишет профессор.В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет утверждает, что Зеленский утратил контроль над частью вооруженных сил Украины, в основном состоящей из националистов и иностранных наемников. Кроме того, по мнению депутата, попытки договориться с Зеленским о мире бесполезны, так как он заинтересован в продолжении конфликта для сохранения своей власти.

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украина, владимир зеленский, всу, сша, дональд трамп