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"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского - 02.05.2025, ПРАЙМ
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"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T12:04+0300
2025-05-02T12:04+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
сша
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими силами на Украине."Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение", — пишет профессор.В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет утверждает, что Зеленский утратил контроль над частью вооруженных сил Украины, в основном состоящей из националистов и иностранных наемников. Кроме того, по мнению депутата, попытки договориться с Зеленским о мире бесполезны, так как он заинтересован в продолжении конфликта для сохранения своей власти.
https://1prime.ru/20250502/zelenskiy-857223469.html
украина
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украина, владимир зеленский, всу, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, США, Дональд Трамп
12:04 02.05.2025
 
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского

Профессор Дизен: между Зеленским и националистами на Украине усиливается конфликт

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими силами на Украине.

"Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение", — пишет профессор.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет утверждает, что Зеленский утратил контроль над частью вооруженных сил Украины, в основном состоящей из националистов и иностранных наемников. Кроме того, по мнению депутата, попытки договориться с Зеленским о мире бесполезны, так как он заинтересован в продолжении конфликта для сохранения своей власти.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУСШАДональд Трамп
 
 
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