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"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T12:04+0300
2025-05-02T12:04+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X отметил нарастание конфликта между Владимиром Зеленским и националистическими силами на Украине."Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение", — пишет профессор.В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет утверждает, что Зеленский утратил контроль над частью вооруженных сил Украины, в основном состоящей из националистов и иностранных наемников. Кроме того, по мнению депутата, попытки договориться с Зеленским о мире бесполезны, так как он заинтересован в продолжении конфликта для сохранения своей власти.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, США, Дональд Трамп
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского
Профессор Дизен: между Зеленским и националистами на Украине усиливается конфликт