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"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок

"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок - 02.05.2025, ПРАЙМ

"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок

Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что подписанное киевским режимом соглашение между Украиной и США в сфере природных... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T16:05+0300

2025-05-02T16:05+0300

2025-05-02T16:05+0300

политика

украина

сша

зерновая сделка

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что подписанное киевским режимом соглашение между Украиной и США в сфере природных ресурсов фактически означает передачу контроля над украинскими недрами американской стороне. Об этом он высказался в интервью журналисту Александру Шелесту*."Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было", - возмутился дипломат.Телиженко отметил, что команда Владимира Зеленского не предоставляет гражданам полной информации о содержании подписанного соглашения, предпочитая скрытность. Вместо прозрачности, как утверждает дипломат, в правительственных кругах царит воодушевление — будто бы эта сделка даст возможность временно сохранить политическую власть.Ранее минфин США сообщил о подписании документа, который предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, целью которого станет разработка природных ресурсов Украины. Согласно условиям соглашения, управление фондом и финансовые вложения будут делиться между сторонами в соотношении 50 на 50. При этом американская сторона получит приоритетное право на приобретение продукции, добытой на территории Украины. Однако в соглашении, как отмечается, отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для украинской стороны. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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украина, сша, зерновая сделка, владимир зеленский