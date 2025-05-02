Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250502/zelenskiy-857230299.html
"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок
"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок
Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что подписанное киевским режимом соглашение между Украиной и США в сфере природных... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T16:05+0300
2025-05-02T16:05+0300
политика
украина
сша
зерновая сделка
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что подписанное киевским режимом соглашение между Украиной и США в сфере природных ресурсов фактически означает передачу контроля над украинскими недрами американской стороне. Об этом он высказался в интервью журналисту Александру Шелесту*."Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было", - возмутился дипломат.Телиженко отметил, что команда Владимира Зеленского не предоставляет гражданам полной информации о содержании подписанного соглашения, предпочитая скрытность. Вместо прозрачности, как утверждает дипломат, в правительственных кругах царит воодушевление — будто бы эта сделка даст возможность временно сохранить политическую власть.Ранее минфин США сообщил о подписании документа, который предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, целью которого станет разработка природных ресурсов Украины. Согласно условиям соглашения, управление фондом и финансовые вложения будут делиться между сторонами в соотношении 50 на 50. При этом американская сторона получит приоритетное право на приобретение продукции, добытой на территории Украины. Однако в соглашении, как отмечается, отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для украинской стороны. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://1prime.ru/20250502/zelenskiy-857225591.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, зерновая сделка, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, зерновая сделка, Владимир Зеленский
16:05 02.05.2025
 
"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок

Дипломат Телиженко: Зеленский продал Украину, подписав сделку с США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что подписанное киевским режимом соглашение между Украиной и США в сфере природных ресурсов фактически означает передачу контроля над украинскими недрами американской стороне. Об этом он высказался в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было", - возмутился дипломат.
Телиженко отметил, что команда Владимира Зеленского не предоставляет гражданам полной информации о содержании подписанного соглашения, предпочитая скрытность. Вместо прозрачности, как утверждает дипломат, в правительственных кругах царит воодушевление — будто бы эта сделка даст возможность временно сохранить политическую власть.
Ранее минфин США сообщил о подписании документа, который предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, целью которого станет разработка природных ресурсов Украины. Согласно условиям соглашения, управление фондом и финансовые вложения будут делиться между сторонами в соотношении 50 на 50. При этом американская сторона получит приоритетное право на приобретение продукции, добытой на территории Украины. Однако в соглашении, как отмечается, отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для украинской стороны. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
"Напряженность растет". Запад узнал о новой проблеме Зеленского
12:04
 
ПолитикаУКРАИНАСШАзерновая сделкаВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала